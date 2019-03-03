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انطلاق مظاهرات باريس صد “الخامسة”

Razika kherkhache 3 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 106 زيارة

يتوافد حاليا أعضاء الجالية الجزائرية بباريس إلى ساحة الجمهورية قبل إنطلاق موعد التجمع المقرر عند منتصف النهار لضم أصواتهم للمتظاهرين داخل الجزائر الرافضين للعهدة الخامسة.

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