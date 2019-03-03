انطلاق مظاهرات باريس صد “الخامسة”

يتوافد حاليا أعضاء الجالية الجزائرية بباريس إلى ساحة الجمهورية قبل إنطلاق موعد التجمع المقرر عند منتصف النهار لضم أصواتهم للمتظاهرين داخل الجزائر الرافضين للعهدة الخامسة.
Razika kherkhache 3 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 106 زيارة
يتوافد حاليا أعضاء الجالية الجزائرية بباريس إلى ساحة الجمهورية قبل إنطلاق موعد التجمع المقرر عند منتصف النهار لضم أصواتهم للمتظاهرين داخل الجزائر الرافضين للعهدة الخامسة.
سقطت طائرة تابعة لشركة طاسيلي، لنقل المسافرين، صبيحة اليوم الأحد، بمطار ورقلة.وحسب بيان من شركة …
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