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انطلاق عملية تصدير المنتجات الجزائرية نحو إفريقيا

Fella Soltani 26 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 59 زيارة

 

أشرف وزير التجارة، السعيد جلاب، اليوم، على انطلاق أولى عمليات تصدير المنتجات الجزائرية نحو إفريقيا، عبر الحدود البرية الجزائرية-الموريتانية

وقال جلاب، خلال إشرافه على إنطلاق العملية في مقر الشركة الجزائرية للمعارض”صفاكس ” ، إن ديناميكية التصدير إنطلقت بجدية وعزم، حيث ستخوض الجزائر معركة تصدير منتجاتها المصنعة محليا نحو إفريقيا بعد افتتاح خطوط نقل تجارية مع البلدان المجاورة

وأضاف الوزير أن عملية تصدير ثانية بُرمجت في ظرف أيام قليلة نحو النيجر، حيث ستنطلق 150 شاحنة محملة بالمنتجات الجزائرية من ولاية تمنراست نحو النيجر

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