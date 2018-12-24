شرعت أمس لجنة المفاوضات للحج الممثلة في الديوان الوطني للحج والعمرة، مع الوفد التحضيري السعودي في مناقشة جدول الأعمال، وذلك بعد الانتهاء من عملية المعاينة والتأكد من مدى مطابقة العروض لدفاتر الشروط من أجل توفير أرقى الخدمات للحجاج المقبولين في القرعة مؤخرا.

وحسب ديوان الوطني للحج والعمرة، فإن هذه العملية التي تعد المرحلة ما قبل الأخيرة في عمل الوفد، تكتسي أهمية كبيرة و تعد مفصلية وحاسمة لتحديد أسعار مختلف الخدمات والتي على ضوءها تتحدد تكلفة الحج النهائية بعد إبرام مختلف العقود ،و العملية التي إنطلقت بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة وبحضور القنصل العام،أشرف عليها الأمين العام للوزارة و المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وستستمر العملية بضعة أيام من أجل الحصول على أحسن الخدمات، والتي تشمل سكن الحجاج ونقلهم ونقل أمتعتهم وإعاشتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وبأسعار مناسبة .

هذا وعقد أيضا الوفد التحضيري تحت إشراف،المدير العام للديوان،يوسف عزوزة، لقاء جمعه بالدكتور فريد منذر مدير مشروع البوابة الالكترونية للحج (المسار الإلكتروني) بوزارة الحج والعمرة فرع مكة المكرمة ، وذلك للوقوف على جديد المسار الإلكتروني خلال هذا الموسم وكذا التطرق للانشغالات المسجلة من طرف الديوان خلال الموسم الماضي، كما تم استعراض المقترحات التي من شأنها ضمان فعالية المسار من جهة وتفادي المشاكل التقنية التي تعترض المشرفين على العمل به، هذا ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الوفد التحضيري مع مختلف الهيئات السعودية ذات الصلة المباشرة بتنظيم موسم الحج، وذلك للاطلاع على جديد الموسم ومناقشة عديد القضايا التقنية والتنظيمية لضمان تحضير مسبق جيد للموسم حج 1440 /2019 .

رزاقي.جميلة