انطلقت صباح امس السبت، التسجيلات الخاصة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، على أن تستمر الى غاية منتصف ليلة 20 أوت الجاري.

وتقدّم المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تكوينا عاليا في اختصاصات قانون الحماية الاجتماعية، فضلا عن التسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية في المؤسسة، العلوم المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي، ناهيك عن تسيير أنظمة الإعلام الخاصة بالحماية الاجتماعية.

كما وضعت هذه المدرسة تحت الوصاية الإدارية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فضلا عن الوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارتي العمل والتعليم العالي.

ق.و