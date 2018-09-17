انطلقت بداية من يوم الامس، عملية التسجيلات في الدكتوراه للموسم الجامعي 2018/2019، وذلك عبر الأرضية الرقمية الوزارية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيلات على الرابط التالي http://doctorat20182019.mesrs.dz/CD/

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2018/2019، إذ كشفت أنها تبلغ أكثر من 2127 منصبا، موزعة على مؤسسات التعليم العالي، تتضمن 49 جامعة، و9 مراكز جامعية، و12 مدرسة عليا.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيلات تبدأ من تاريخ الأمس الأحد وتستمر إلى غاية الـ 25 سبتمبر الجاري، حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد البوابة الالكترونية، بهدف ضمان الشفافية، ومحاربة التلاعب بملفات المترشحين.

رزاقي.جميلة