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انطلاق تسجيلات الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية

فيما قدر عدد المناصب المفتوحة أكثر من 2127 منصبا:
انطلاق تسجيلات الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية

eldjazair 16 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 226 زيارة

انطلقت بداية من يوم الامس، عملية التسجيلات في الدكتوراه للموسم الجامعي 2018/2019، وذلك عبر الأرضية الرقمية الوزارية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيلات على الرابط التالي http://doctorat20182019.mesrs.dz/CD/
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2018/2019، إذ كشفت أنها تبلغ أكثر من 2127 منصبا، موزعة على مؤسسات التعليم العالي، تتضمن 49 جامعة، و9 مراكز جامعية، و12 مدرسة عليا.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيلات تبدأ من تاريخ الأمس الأحد وتستمر إلى غاية الـ 25 سبتمبر الجاري، حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد البوابة الالكترونية، بهدف ضمان الشفافية، ومحاربة التلاعب بملفات المترشحين.
رزاقي.جميلة

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