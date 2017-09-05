انطلاق تسجيلات التكوين عن بعد رسميا في 10 سبتمبر

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الـ10 سبتمبر المقبل لإنطلاق التسجيلات بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لسنة الدراسية 2017/2018، حيث ستستمر إلى غاية إلى غاية 15 أكتوبر عبر الأنترنت.

كما تم وضع الشروط الكاملة الخاصة بالتسجيل في مستويات المتوسط والثانوي.

وحسب مصادر من داخل المركز، فإن العملية تكون عبر الأنترنت فقط، ويشترط من أجل الالتحاق بالسنة الثانية والثالثة والرابعة متوسط معدل القبول، فيما يمكن لجميع التلاميذ الحاصلين على السنة الأولى الالتحاق دون شرط، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيُشترط على التلميذ الراغب في الالتحاق بالسنة الأولى أن يكون حائزا على شهادة التعليم الأساسي أو المتوسط أو معدل القبول في السنة الأولى ثانوي، وبالنسبة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي فيُشترط في الملتحق بهما أن يكون حائزا على معدل القبول.