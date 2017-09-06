حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الـ10 سبتمبر المقبل لانطلاق التسجيلات بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لسنة الدراسية 2017/2018، حيث ستستمر إلى غاية إلى غاية 15 أكتوبر عبر الانترنت.

كما تم وضع الشروط الكاملة الخاصة بالتسجيل في مستويات المتوسط والثانوي.

وحسب مصادر من داخل المركز، فإن العملية تكون عبر الأنترنت فقط، ويشترط من أجل الالتحاق بالسنة الثانية والثالثة والرابعة متوسط معدل القبول، فيما يمكن لجميع التلاميذ الحاصلين على السنة الأولى الالتحاق دون شرط، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيُشترط على التلميذ الراغب في الالتحاق بالسنة الأولى أن يكون حائزا على شهادة التعليم الأساسي أو المتوسط أو معدل القبول في السنة الأولى ثانوي، وبالنسبة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي فيُشترط في الملتحق بهما أن يكون حائزا على معدل القبول.

ويتم التسجيل حصريا على الأنترنت عبر موقعي الديوان وذلك عبر مرحلتين الأولى هي طلب التسجيل، حيث يقوم المتعلم بملء استمارة طلب التسجيل ويستخرج وصل دفع حقوق التسجيل وكذا القانون الداخلي بعد دفع الحقوق لدى مصالح بريد الجزائر، ويسلم ملف التسجيل إلى المركز الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد التابع إليه تليها مرحلة تأكيد التسجيل، حيث تقوم مصالح المركز الجهوي بدراسة ملف الطالب وإذا تبين أنه مطابق للشروط المطلوبة يتم عندئذ تأكيد تسجيله في المستوى المناسب، حيث يمكن للمتعلم استخراج شهادة التسجيل عبر الأنترنت ثم إستلام لوازمه التعليمية من أقراص أو كتب من المركز الجهوي،وللإشارة أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبر صفحته الرسمية في “الفيس بوك”انه سيتم فتح عملية التسجيل عبر الأنترنت للسنة الدراسية 2018/2017 قريبا ولم يحدد بعد التاريخ.

رزاقي جميلة