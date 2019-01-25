انطلاق المهرجان الدولي للسماع الصوفي هذا الأحد بسطيف

يرتقب أن تفتتح الأحد المقبل الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسماع الصوفي بسطيف و ذلك بدار الثقافة هواري بومدين بوسط المدينة، حسب محافظ المهرجان، إدريس بوديبة.

و أوضح المتحدث، أن بعد ستة طبعات ناجحة غاص خلالها الجمهور في أعماق التنوعات الفنية بموسيقى روحانية، سيكون الموعد مع الطبعة السابعة إلى غاية 30 يناير الجاري و ذلك من خلال برنامج ثري يتنوع بين فواصل غنائية وموسيقية تؤديها 12 فرقة من خمسة دول (تونس، المغرب، سوريا والسنغال) و أخرى من الوطن إضافة إلى محور فكري وفلسفي وآخر يهتم بمعارض فنية وتشكيلية على مدار أربعة أيام .

و ستستهل هذه التظاهرة بحفل افتتاحي من تنشيط المنشد عمر نيان من السنغال رفقة فرقة “أشواق” من بشار وفرقة “درب الهدى” من سطيف كما سيطل المنشد التونسي يوسف الصفراوي وفرقتا “إشراق بونة” من عنابة و “اسكتا” من تامنراست خلال اليوم الثاني.

و في اليوم الثالث، سيكون الموعد مع المنشد المغربي محمد الزمراني بمعية فرقتي “أنغام الزيبان” من بسكرة و “إيرنيون” من غرداية لتختتم الطبعة السابعة في يومها الرابع مع المنشد السوري، أحمد سليمان مدغمش، وفرقة “الريحان” من سطيف رفقة المنشد عبد الجليل أخروف من قسنطينة.

و يتضمن المحور الفكري والفلسفي لهذا المهرجان، جلسات يشرف على تنشيطها نبيل غندوسي تستهل بمداخلة يقدمها ياسين بن عبيد، من جامعة سطيف بعنوان “دور الاستشراق في معالجة التصوف الإسلامي و إسهامات عبد الواحد يحيى في التعريف بالتصوف الإسلامي لغير المسلمين” و محاضرة لسفيان زدادقة، حول “السماع في عالم التصوف: السماع والموسيقى، قراءة في المصطلح والتشغيل لدى المتصوفة”.

وبالموازاة مع ذلك، سيتزين بهو دار الثّقافة “هواري بومدين” بمعرض للفنون الإسلامية بإشراف الفنان التشكيلي عبد الحفيظ قادري بمشاركة الفّانين عبد الوهاب خنينف من سطيف و محمد كرور من سيدي بلعباس، حسب ما ذكره محافظ المهرجان.