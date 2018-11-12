الإثنين , نوفمبر 12 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / من تنظيم دار الثقافة بالتعاون مع بيت الشعر الجزائري:
انطلاق الملتقى الوطني للشعر السبت المقبل بوادي سوف

من تنظيم دار الثقافة بالتعاون مع بيت الشعر الجزائري:
انطلاق الملتقى الوطني للشعر السبت المقبل بوادي سوف

Sabrina Kerkouba 12 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 154 زيارة

 

 

 

 

                                                                               

يرتقب أن تنطلق فعاليات الملتقى الوطني للشعر بوادي سوف من 17 إلى 19 من الشهر الجاري بدار الثقافة الأمين العمودي بمشاركة نخبة من الشعراء والأكاديميين.

الحدث يحمل شعار “التجريب في الشعر الجزائري” وسيعرف ضمن أشغاله إضافة إلى المحاضرات العلمية، قراءات في بعض التجارب الشعرية كتجربة الأخضر بركة وعاشور فني وعبدالقادر رابحي وبشير ونيسي، كما سيشهد قراءات شعرية ووصلات موسيقية على مدار ثلاثة أيام.

ويستضيف ملتقى الشعر نخبة من الشعراء والأكاديميين، والباحثين في الشعرية الجزائرية كعبدالله حمادي، وعبدالقادر رابحي، والأخضر بركة و عاشور فني، و ميداني بن عمر، وناصر باكرية، وأحمد زغب، وكوكبة من الشعراء الجزائريين.

الملتقى الذي تنظمه دار الثقافة بالتعاون مع بيت الشعر الجزائري يهدف إلى عرض أهم ممارسات التجريب في الشعر الجزائري والاحتفاء بأبرز أقلامه.

                     

ص ك 

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

كتاب صادر عن دار الشهاب للنشر تحت إشراف الأستاذ ناصر جابي:
باحثون من المغرب العربي يشرحون الحركات الأمازيغية في شمال افريقيا

        صدر عن دار الشهاب للنشر، كتاب موسوم “الحركات الأمازيغية في شمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super