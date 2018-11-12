من تنظيم دار الثقافة بالتعاون مع بيت الشعر الجزائري: انطلاق الملتقى الوطني للشعر السبت المقبل بوادي سوف

يرتقب أن تنطلق فعاليات الملتقى الوطني للشعر بوادي سوف من 17 إلى 19 من الشهر الجاري بدار الثقافة الأمين العمودي بمشاركة نخبة من الشعراء والأكاديميين.

الحدث يحمل شعار “التجريب في الشعر الجزائري” وسيعرف ضمن أشغاله إضافة إلى المحاضرات العلمية، قراءات في بعض التجارب الشعرية كتجربة الأخضر بركة وعاشور فني وعبدالقادر رابحي وبشير ونيسي، كما سيشهد قراءات شعرية ووصلات موسيقية على مدار ثلاثة أيام.

ويستضيف ملتقى الشعر نخبة من الشعراء والأكاديميين، والباحثين في الشعرية الجزائرية كعبدالله حمادي، وعبدالقادر رابحي، والأخضر بركة و عاشور فني، و ميداني بن عمر، وناصر باكرية، وأحمد زغب، وكوكبة من الشعراء الجزائريين.

الملتقى الذي تنظمه دار الثقافة بالتعاون مع بيت الشعر الجزائري يهدف إلى عرض أهم ممارسات التجريب في الشعر الجزائري والاحتفاء بأبرز أقلامه.

ص ك