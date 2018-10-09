انطلق أمس الملتقى الدولي حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون من خلال التعاون مع الإتحاد الأوروبي وشارك في الملتقى رؤساء إدارات السجون لعديد الدول .

نظمت أمس وزارة العدل الملتقى الدولي حول موضوع “التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون من خلال التعاون مع الإتحاد الأوروبي”، وسيتواصل اللقاء إلى غاية نهار اليوم بفندق الرياض بسيدي فرج،وتم خلال هذا الملتقى الثنائي بين وزارة العدل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر عرض الإصلاحات التي شملت قطاع السجون في مختلف المجالات، التشريعي والتنظيمي، أنسنة ظروف الاحتباس وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ترقية الموارد البشرية، تطبيق برامج إعادة الإدماج وعصرنة قطاع السجون عن طريق بناء مؤسسات عقابية وفقا للمعايير الدولية وإدخال المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية.

وشارك في الملتقى رؤساء إدارات السجون لدول كل من فرنسا، إيطاليا، تونس، ليبيا، موريتانيا، مالي، النيجر وبوركينافاسو إلى جانب ممثلي الهيئات الدولية بالجزائر الصليب الأحمر الدولي، برنامج الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر وسفراء الدول التي تتعاون مع الجزائر في مجال السجون.

وأكدت وزارة العدل أن هذا الملتقى فرصة لإبراز الجوانب الإيجابية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في عمليات إصلاح السجون وذلك من خلال برنامجين للتعاون، الأول يتعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008-2014، ويتمثل الثاني في برنامج التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية والإيطالية وهو برنامج لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2016 و15 نوفمبر 2018.

هذا وسيتم اليوم من الملتقى، تنظيم زيارة للمشاركين إلى مؤسسة عقابية وإلى المدرسة الوطنية لموظفي السجون.

رزاقي.جميلة