ستشرع وزارة التربية الوطنية، ابتداء من جانفي المقبل في إطلاق حملة تحسيسية و مشاورات مع الشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ لشرح التعديل الجديد لـ “البكالوريا” مع التركيز على توزيع مناشير وتكليف مديري المؤسسات التربوية على إخطار كل الأساتذة ومنهم التلاميذ بهذا التعديل الجديد الذي سيتم من خلاله تقليص أيام البكالوريا إلى 3 أيام.

وكذا ستشرع وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريت،في إكتساب رضا الشريك الإجتماعي فيما يخص العمل ببطاقة التقويم المستمر من السنة الثانية ثانوي، حيث سيتم احتساب المواد المراقبة وتضاف إلى المواد التي يختبر فيها التلاميذ وتحسب النتائج النهائية للبكالوريا وهي العملية التي ستتم في بكالوريا دورة 2019-2020.

هذا وكشف عبد الحفيظ حاج صدوق،مدير فرعي بمديرية التعليم الثانوي ،عن إحتساب نقطة التقويم المستمر في إمتحانات البكالوريا للموسم المقبل أي لسنة 2020 بداية من السنة الثانية ثانوي،وقال المتحدث على هامش الندوة الخاصة بعرض نتائج الفصل الأول بمقر الوزارة أن نتائج التقويم المستمر ستضاف لنتائج المسابقة الوطنية الكتابية للبكالوريا ابتداء من العام المقبل دعما للتلاميذ.

رزاقي.جميلة