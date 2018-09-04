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انطلاق المرحلة النهائية من التسجيلات الجامعية

على امتداد خمسة أيام:
انطلاق المرحلة النهائية من التسجيلات الجامعية

eldjazair 3 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 116 زيارة

أدركت رزنامة التسجيلات الجامعية وعملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا 2018 أمس الأول مرحلتها الثالثة الخاصة بالتسجيلات النهائية والتي ستمتد على مدار خمسة أيام حسب المواعيد التي أعطيت لكل طالب جديد تفاديا للضغوطات التي قد تسجلها العملية وإنجاحا للدخول الجامعي الجديد.
أكد مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوكزاطة، أن القطاع اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تسجيلات نهائية سلسة ومرنة لفائدة الطلبة الجدد الى غاية 06 سبتمبر الجاري وذلك حسب المواعيد التي أعطيت لحاملي شهادة البكالوريا حتى يتم تفادي الضغوطات التي قد تحدث، مضيفا انه ستلي هذه التسجيلات النهائية مرحلة رابعة وأخيرة وهي معالجة الحالات الخاصة الناجمة عن عدة وضعيات لطلبة تخلفوا عن التسجيلات أو لم يقوموا بأي إجراء في مسار التسجيل الجامعي.
وتمتد هذه المرحلة من التسجيلات النهائية للالتحاق بالجامعة من 7 الى 16 سبتمبر الجاري وستكون مخصصة لمعالجة الحالات الاستثنائية لملفات الذين تخلفوا عن التسجيل لأسباب أو لأخرى أو الذين رسبوا في المقابلات الشفوية والاختبارات والذين لم يقوموا بالعملية السابقة ،وأكد أن تاريخ 16 سبتمبر سيكون آخر أجل للقيام بإجراءات التسجيل النهائي في الجامعة ليشرع بعد ذلك مباشرة في الدخول الجامعي الذي يعد مرحلة مفصلية في عمل القطاع.
ويذكر أن التسجيلات الأولية جرت في الفترة من 26 الى 28 جويلية المنصرم، فيما جرت فترة تأكيد التسجيلات يومي 29 و 30 من نفس الشهر،ويتوقع أن يناهز العدد الإجمالي للطلبة مع مطلع الدخول الجامعي 2018-2019 نحو مليون و 665 ألف طالب في كل الأطوار مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالسنة المنصرمة، وسيتم توزيعهم على 50 جامعة و 13 مركزا جامعيا و 32 مدرسة عليا و 11 مدرسة عليا للأساتذة و 51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى وتخضع بيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب 9 مؤسسات خاصة.
رزاقي.جميلة

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