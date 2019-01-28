انطلاق المرحلة الأولى من جائزة “أقلام بلادي -اقبل 2019” غدا على مستوى المؤسسات التربوية العمومية والخاصة

تنطلق المرحلة الأولى من فعاليات الجائزة المدرسية الوطنية” أقلام بلادي-اقبل 2019″ للقراءة والكتابة الإبداعية في طبعتها الثانية للموسم الدراسي 2018-2019 يوم الثلاثاء القادم تحت شعار “مدرسة الجودة فضاء ملهم لقارئ جيد وكاتب مبدع”، على مستوى المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فان المسابقة موجهة لفائدة تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث في مجال الكتابة الإبداعية”، وستكون المشاركة “تكون بصفة اختيارية بإحدى اللغات التالية: العربية والامازيغية والفرنسية والانجليزية، على أن يبدي التلميذ رغبته في المشاركة في الجائزة عن طريق ملئ استمارة تقدم له على مستوى المؤسسة التربوية”.

وسيكون للتلميذ المشارك الحرية في الاختيار من بين خمسة مواضيع مناسبة لمستواه التعليمي مقترحة باللغات الأربعة سالفة الذكر لكي تكون له كسند لتفجير مخيلته الإبداعية”.

وأكدت وزارة التربية الوطنية انه “يطلب من رؤساء المؤسسات التربوية القيام بتشجيع التلاميذ للمشاركة الواسعة للسماح باكتشاف المواهب في مجال الكتابة الإبداعية داخل الوسط التربوي بغية مرافقتهم من اجل تنمية موهبتهم “،لافتة إلى انه “يحبذ أيضا أن يساهم الأولياء في تحسيس أبنائهم للمشاركة في هذه التظاهرة”.

وكانت المرحلة النهائية من الجائزة المدرسية الوطنية “أقلام بلادي” العام الماضي قد عرفت مشاركة 120 طفل علما بان المسابقة تأتي تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والثقافة تحت شعار “متعة المطالعة ورغبة الكتابة”.