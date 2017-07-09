انطلقت أمس القرعة الاستثنائية للحج بمقرات ولايات الجمهورية للمواطنين الذين تفوق أعمارهم 70 سنة للفوز بدفتر الحج. ويشارك في هذه القرعة أزيد من 18 ألف مواطن من الذين سجلوا أنفسهم 10 مرات على الأقل لأداء مناسك الحج ولم يسعفهم الحظ في القرعة التي أجريت في 25 مارس الفارط، للحصول على 1500 دفتر حج من الحصة الإضافية التي أقرها رئيس الجمهورية لهؤلاء المواطنين.

من جهة أخرى، تجوب الوطن قافلة الحج للتعريف بمناسك الحج حسب ما ذكره المدير العام لديوان الحج والعمرة، يوسف عزوزة، الذي دعا الحجاج الجزائريين إلى ضرورة المشاركة في هذه القافلة.

وأوضح يوسف عزوزة أن هذه القافلة تهدف إلى تعريف الحجاج الميامين بمناسك الحج وما يستلزم عليهم القيام به في البقاع المقدسة وغيرها من الأمور التي تخص الحجاج.

من جهة أخرى، دعت ولاية الجزائر الحجاج الميامين إلى ضرورة “الإسراع في تسديد تكلفة الحج على مستوى شبابيك بنك الجزائر و اقتناء تذاكر السفر من مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية”.

و أشار المصدر إلى أن شبابيك بنك الجزائر ومكاتب الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة أمام المواطنين طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

زعلان يوجه تعليمات لتسهيل دخول المسافرين وخروج الحجاج

من جهة أخرى أعطى وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان تعليمات خاصة للقائمين على تسيير المطارات الجزائرية تقضي بتسهيل وتخفيف اجراءات دخول المسافرين في أقل وقت ممكن وتهيئة أحسن الظروف لسفر الحجاج الميامين إلى بيت الله الحرام، حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة.

وخلال زيارة عمل مفاجئة قادته يوم الجمعة الى مطار هواري بومدين الدولي وقف الوزير عن قرب على كافة الاجراءات المتخذة وعلى نوعية الخدمات المقدمة لاستقبال ضيوف الجزائر بصفة عامة والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بصفة خاصة.

وراقب الوزير عن قرب عمليات شحن الأمتعة ونوعية الحافلات وسرعة تسيير الرحلات. وأصر الوزير أثناء الزيارة على ضرورة التنسيق مع مختلف المصالح من الامنية والجمركية لتسهيل وتخفيف اجراءات دخول المسافرين في أقل وقت ممكن.

كما وجه زعلان تعليمات صارمة لتسهيل وتهيئة أحسن الظروف لسفر الحجاج الميامين إلى بيت الله الحرام لاسيما أن فترة سفرهم هذه السنة تصادف انطلاقه موسم الاصطياف.

نسرين محفوف