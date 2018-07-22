أعلن أمس وير الداخلية نور الدين بدوي عن انطلاق العمل بالأرضية الالكترونية لطلب شهادات الكفاءة لرخصة السياقة للمواطنين المقيمين بالخارج. و أوضح الوزير أمس في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس بوك ، انه بإمكان المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول شهادات الكفاءة لرخصة السياقة دخول الموقع الالكتروني https://capacitepc.interieur.gov.dz و إيداع طلبه، و قال الوزير هذه الإجراءات جاءت نظرا ل”الرغبة القوية لتسهيل الإجراءات الإدارية لجميع المواطنين”،و يسمح هذا الإجراء بمعالجة ملفات طلب شهادة الكفاءة الضرورية لتحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى أجنبية مباشرة عبر الانترنت، على مستوى ولاية استصدار رخصة السياقة.

ويتم تقديم الطلب على الموقع المذكور ويمكن متابعة مسار معالجة الطلب وتسليم الشهادة بصفة آنية انطلاقا من إصدار الوثيقة بالولاية وصولا إلى استلامها بالقنصلية، مع تقليص أوقات انتظار التسليم من “عدة أشهر في السابق إلى ثلاثة أيام”.

هذا و كان بدوي قد أكد في تصريح سابق بخصوص هذا الأمر، أن هذه التسهيلات “لبنة جديدة” تضاف إلى لبنات أخرى تم وضعها لفائدة أفراد الجالية في الخارج، و”ستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تم تقليص تدخل العامل البشري فيها إلى أقصى حد مما سيمكن من إضفاء شفافية أكبر على المعاملات الإدارية وإحاطتها بكل مؤشرات الفعالية بهدف إرضاء المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن”.

رزيقة.خ