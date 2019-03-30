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انطلاق الطبعة الأولى من تظاهرة “أيام الفكاهة والبهلوان” اليوم بمستغانم

Sabrina Kerkouba 30 مارس 2019 الثقافة اضف تعليق 109 زيارة

 

تنطلق اليوم بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي” لمستغانم، فعاليات الطبعة الأولى من تظاهرة “أيام الفكاهة والبهلوان”.

ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال عدد من الفنانين المختصين في مجال فن الفكاهة والبهلون وألعاب الخفة على غرار مداح محمد ومداحي فتحي  وحمو هويدف وسفيان لوالي ومنصور بقشو وأحمد أوعزيز، وفق ما أبرزته دار الثقافة.

وسيتم خلال هذه التظاهرة التي تنظم بين 30 مارس الجاري و 4 أفريل المقبل تقديم العديد من العروض الفنية والبهلونية للجمهور الصغير خاصة وأن هذه الفعاليات التي تأتي تحت شعار “ربيع البراءة” تتزامن مع العطلة الربيعية.

وبرمج قطاع الثقافة لولاية مستغانم خلال العطلة الربيعية العديد من التظاهرات الثقافية والفنية الموجهة للأطفال أبرزها الطبعة التاسعة من المهرجان الثقافي المحلي “القراءة في احتفال” بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مولاي بلحميسي” وملحقاتها الخمسة (24 إلى 27 مارس) وأيام مسرح الطفل بالمسرح الجهوي “الجيلالي بن عبد الحليم” (23 إلى 30 مارس).

عن Sabrina Kerkouba

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