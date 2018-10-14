تنظم مؤسسة “سانفلاور للاتصال” الصالون الدولي الأول للبناء والأشغال العمومية للشرق الجزائري، وذلك من تاريخ الـ 21 إلى الـ 25 أكتوبر 2018 بدار الثقافة مالك حداد في قسنطينة وسيعرف الصالون مشاركة 60 عارضا من مؤسسات ناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية، إذ يشكل فرصة للتبادل بين الفاعلين في المجال وكذلك لاكتشاف فرص الاستثمار في هذه المنطقة الواسعة من الوطن التي تشهد حركية كبيرة في تطوير هذا الميدان الاستثماري الحيوي.

وتنشط المؤسسات المشاركة في جوانب مختلفة من مجال البناء والأشغال العمومية مثل إنتاج مواد البناء ، انجاز المشاريع العقارية الهندسة ، مراقبة مطابقة الأشغال للمعايير القانونية، البنوك ، وشركات التأمين وكذا الهيئات صاحبة المشاريع مثل وكالة عدل، مؤسسة التسيير العقاري، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وسيتضمن الصالون محاضرات ونقاش حول مواضيع ذات صلة بموضوعه مثل أساليب وطرق تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية، احترام معايير الانجاز ، ضرورة الإبداع في الجانب المعماري. وسيتم إلقاء المحاضرات وإثراء النقاش من طرف مختصين في المجال وممثلين عن الشركات العارضة وكذا ممثلين عن الهيئات الوطنية المتخصصة. وتعتبر مشاركة 60 مؤسسة في أول طبعة من الصالون عامل نجاح للتظاهرة والتي سيتم تنظيمها سنويا في الجهة الشرقية للوطن اعتبارا من هذه السنة.

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