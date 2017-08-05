انطلاق الخط البري الجزائر- تونس غدا

اتفقت الجزائر وتونس على إعادة تشغيل خط النقل البري بين تونس وعنابة وتونس والجزائر العاصمة وحددتا موعد الشروع في العمل ابتداء من 6 أوت الجاري.

وقد أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للنقل بين المدن “كريم الدواس” أن الشركة التونسية ستؤمن رحلتي عنابة والجزائر بالاشتراك مع شركة جزائرية، وأشار إلى أن الحافلة التونسية تمضي الليل في عنابة وتعود صباحًا إلى تونس.

وقال “كريم الدواس” في تصريحات إعلامية اليوم أن رحلة تونس– عنابة رحلة يومية بينما تؤمن رحلتا الجزائر العاصمة –تونس مرتين في الاسبوع . وأفاد “الدواس” أن سعر التذكرة تونس عنابة يساوي 1470 دينارًا جزائريًا أي ما يعادل 35 دينارًا تونسيًا بينما تبلغ تكلفة تذكرة تونس– الجزائر العاصمة 4200 دينار جزائري أي ما يعادل 100 دينار تونسي حسب أسعار الصرف الرسمية. وألمح المسؤول التونسي أن التخفيض في أسعار هذه التذاكر وارد إذا ما ازداد الاقبال على الخطين، مشيرًا إلى أن طاقة الاستيعاب الحالية للحافلات هي 53 مقعدًا ويمكن أن تتوسع لتصبح لاحقا 66 مقعدًا.