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انطلاق الخط البري الجزائر- تونس غدا

yassin bouras 5 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 46 زيارة

اتفقت الجزائر وتونس على إعادة تشغيل خط النقل البري بين تونس وعنابة وتونس والجزائر العاصمة وحددتا موعد الشروع في العمل ابتداء من 6 أوت الجاري.

وقد أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للنقل بين المدن “كريم الدواسأن الشركة التونسية ستؤمن رحلتي عنابة والجزائر بالاشتراك مع شركة جزائرية، وأشار إلى أن الحافلة التونسية تمضي الليل في عنابة وتعود صباحًا إلى تونس.

وقالكريم الدواسفي تصريحات إعلامية اليوم أن رحلة تونسعنابة رحلة يومية بينما تؤمن رحلتا الجزائر العاصمةتونس مرتين في الاسبوعوأفادالدواسأن سعر التذكرة تونس عنابة يساوي 1470 دينارًا جزائريًا أي ما يعادل 35 دينارًا تونسيًا بينما تبلغ تكلفة تذكرة تونسالجزائر العاصمة 4200 دينار جزائري أي ما يعادل 100 دينار تونسي حسب أسعار الصرف الرسمية.  وألمح المسؤول التونسي أن التخفيض في أسعار هذه التذاكر وارد إذا ما ازداد الاقبال على الخطين، مشيرًا إلى أن طاقة الاستيعاب الحالية للحافلات هي 53 مقعدًا ويمكن أن تتوسع لتصبح لاحقا 66 مقعدًا.

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