انطلقت أمس الاثنين، التسجيلات الرسمية لمترشحي الامتحانات الرسمية دورة 2019، وأكدت وزارة التربية الوطنية أن التسجيلات لمترشحي شهادة البكالوريا والبيام والسانكيام والأحرار تنطلق بداية من يوم الإثنين 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2018.

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الإثنين، عن إنطلاق فترة التسجيلات لمترشحي شهادة البكالوريا، وشهادة التعليم الأساسي ونهاية مرحلة التعليم الإبتدائي لدورة 2019،وقالت الوزيرة، في تغريدة لها نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر “إنطلقت التسجيلات لمترشحي شهادة البكالوريا Bac و BEM و 5_AP لدورة 2019، المتمدرسين والأحرار من اليوم 15أكتوبر إلى 15نوفمبر2018″، ونشرت الوزيرة بن غبريط روابط المواقع الإلكترونية المعنية بعملية التسجيل وهي:

http://bac.onec.dz

http://bem.onec.dz

http://cinq.onec.dz

ويذكر أن عدد التلاميذ أزيد من 9269892 تلميذ باقسام الدراسة في الاطوار التعليمية الثلاثة منهم نسبة تلاميذ التعليم التحضيري 8ر5 بالمائة وتلاميذ التعليم الابتدائي 8ر48 بالمائة والتعليم المتوسط 7ر31 بالمائة والثانوي 7ر13 بالمائة.

رزاقي.جميلة