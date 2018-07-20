انطلاق التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا في 26 جويلية الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا،وحددت الوزارة تاريخ التسجيلات في يوم 26 جويلية، في حين سيتم تأكيد التسجيلات الأولية مابين 29 و 30 جويلية كما سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهات عبر موقع www.orientation-esi.dz

هذا و سيتمكن اليوم 700 ألف تلميذ من البكالوريا دورة جوان 2018 من التعرف على نتائجهم رسميا وسيتم نشر النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية bac.onec.dz وللإشارة أزيد من‮ ‬700‮ ‬ألف مترشح إجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان‮ ‬2018،‮ وحسب إحصائيات الوزارة،‮ ‬يبلغ‮ ‬تعداد المترشحين‮ ‬709‭.‬448‮ ‬مترشح لامتحانات شهادة البكالوريا،‮ ‬مسجل بذلك تقلصا في‮ ‬عدد المترشحين بنسبة‮ ‬7،3‮ ‬بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي‮ ‬اجتاز خلالها‮ ‬761‭.‬701‭ ‬مترشح هذه الشهادة التي‮ ‬تسمح للتلاميذ بدخول مقاعد الجامعة‮. ‬

رزاقي.جميلة