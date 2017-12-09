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انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي الثلاثاء المقبل من ميناء أرزيو

وزير التجارة محمد بن مرادي :
انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي الثلاثاء المقبل من ميناء أرزيو

eldjazair 9 ديسمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 11 زيارة

أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس عن انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الثلاثاء المقبل من ميناء ارزيو .وأوضح الوزير خلال الطبعة الثانية من الملتقى الدولي حول نقل البضائع أن العملية تتعلق بتصدير الاسمنت الرمادي من ميناء ارزيو (ولاية وهران) باتجاه دولة غامبيا، دون إعطاء تفاصيل حول الكمية التي سيتم تصديرها و كذلك المؤسسة المصدرة.
وبالمقابل، أعلنت مؤسسة لافارج هولسيم الجزائر اليوم في بيان لها أنها ستحقق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي يوم الثلاثاء المقبل و ذلك من ميناء ارزيو نحو بلد من افريقيا الغربية.وأوضحت ذات الشركة أن عملية التصدير ستشمل 16 الف طن من الاسمنت الرمادي والمصنوع من قبل مصنعها المتواجد بمنطقة “عقاز” ( ولاية معسكر).
وأضافت أن هذه العملية تؤكد “التزام فرع لافارج هولسيم الجزائر من اجل تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة تنويع مداخيل الجزائر خارج المحروقات”.

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