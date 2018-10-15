انطلقت أمس أشغال اللجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري-النيجيري، بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره من جمهورية نيجيريا الفيدرالية جيوفري أونيياما.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية جيوفري أونيياما .

وكتب مساهل في حسابه على تويتر ” تطرقنا قبيل انطلاق أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة العليا الجزائر – نيجيريا إلى تعزيز العلاقات الثنائية و الأوضاع في المنطقة خاصة في مالي، ليبيا، الساحل، الصحراء الغربية و مكافحة الإرهاب”.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن رئيسي دبلوماسيتي البلدين سيرأسان مناصفة أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائرية-النيجيرية.

كما ستشكل هذه الدورة للوزيرين “فرصة مناسبة لتقييم حالة التعاون الثنائي و تحديد آفاق جديدة للشراكة من اجل الارتقاء بها الى مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين”، حسب ذات المصدر

وأشار البيان ذاته إلى أن عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا ،”يؤكد ارادة الجزائر و نيجيريا في تعميق التعاون و الاستفادة من الطاقات الاقتصادية الهائلة و إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية ”

من جهة أخرى، أضاف البيان أن “البحث عن محاور جديدة للتعاون و إعادة تحيين مشاريع التعاون و دراسة اقتراحات جديدة كلها أمور من شأنها بعث معتبر للتعاون الثنائي على أسس جديدة ”

وتعتبر هذه الدورة بمثابة ” فضاء ملائم من شأنه أن يسمح للبلدين اللذين يناضلان سويا من أجل تحقيق أهداف و مثل الاتحاد الإفريقي بالتشاور حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي يواجهها البلدان من أجل ضمان السلم و الأمن و الاستقرار في القارة إضافة إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية “.

وخلال إقامته بالجزائر، سيجري وزير الشؤون الخارجية النيجيري محادثات مع مسؤولين جزائريين سامين.

ق.و