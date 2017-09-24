بعد تلقيه الضوء الأخضر من الوزير الأول لتمويله، وزير النقل:: انطلاق أشغال الشطر المتبقي من الطريق السيار نحو تونس قبل نهاية 2017

كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق – غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84كم.

وأبرز زعلان أمس خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن أشغال هذا المشروع الهام ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية بعد اختيار شركة قادرة على تجسيده بنفس وتيرة ونوعية المقاطع المنجزة للطريق السيار، مفيدا بأن الوزير الأول أحمد أويحي اتخذ الإجراءات اللازمة خلال الـ48 ساعة الأخيرة لتوفير التمويل اللازم، فيما شرعت الوزارة في إعداد دفتر الشروط لعرضه على اللجنة القطاعية قبل الإعلان عن المناقصة واختيار الشركة التي ستتكفل بإنجاز المشروع باحترافية.

الاستفادة من قرض بنكي بقيمة 58 مليار دينار الخميس المقبل

وفي حديثه عن شبكة السكك الحديدية التي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية في مجال النقل، أفاد الوزير أن رئيس الجمهورية خصص 126 مليار دينار لاقتناء القطارات والعربات ، وفي السياق ذاته من المنتظر التوقيع على اتفاقية الخميس القادم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وأحد البنوك للاستفادة من قرض بقيمة 58 مليار دينار ستوجه لاقتناء عربات ستركب على شبكة السكك الحديدية التي تنجز حاليا عبر مختلف التراب الوطني على طول 2300كم، ـ حسب ما أعلن عنه زعلان ـ

أشغال ميناء الجزائر وسط بالحمدانية ستنطلق في غضون 2018

وأكد وزير القطاع الأهمية الاقتصادية لميناء الجزائر وسط بالحمدانية كميناء عبور إستراتيجي، كاشفا بأن أشغال ستنطلق في غضون السنة القادمة مع الشريك الصيني وهو الآن في مرحلته الأخيرة من ناحية الدراسات التدقيقية عقب اعتماده واستكمال الإجراءات المتعلقة بتحرير الأوعية والتحقيقات البيئية.

وذكر الوزير في سياق حديثه عن الموانىء بوجود 40 ميناءا في الجزائر 20 منها تم انجازها منذ عام 1999وأهمها يشهد حاليا عمليات توسعة و تهيئة على غرار موانىء بجاية ، عنابة ، وهران وجنجن.

أشغال المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي تتقدم بنسبة 75 بالمئة

هذا وحظي مخطط تطوير الجوية الجزائرية بالحيز الكبير في حديث الوزير الذي أوضح بأن الإدارة الجديدة للشركة بصدد البحث عن موارد أخرى للتمويل للنهوض بالشركة وترقيتها، مؤكدا أن المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولى ستسلم خلال سبتمبر 2018 سيما أن الأشغال بها تعرف تقدما بنسبة 75بالمئة.

وأفاد الوزير في سياق الحديث عن تطوير الطيران المدني، بأن الشركة الوطنية للملاحة الجوية تدعمت ب 5 أبراج جديدة للمراقبة بمطارات غرداية، تمنراست ،الجزائر، وهران وقسنطينة ، كما تم اقتناء رادارات جديدة وأجهزة حديثة لتسهيل الهبوط بالإضافة إلى تعزيز التأمين على المجال الجوي بمركز تمنراست الذي يغطى الجنوب الجزائري.

وفاء مرشدي