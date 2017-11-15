انطلقت امس الثلاثاء بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا اشغال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالعدل و الشؤون القانونية بمشاركة الجزائر .

ويشارك وزير العدل حافظ الأختام ,الطيب لوح, في هذا الاجتماع الذي يدوم يومين والذي سيناقش مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة حول مسائل الجنسين و تمكين المرأة وكذا مشروع التعديل على المادة 5 (1) من البروتكول المرفق بميثاق الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب , بشأن إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.

كما سيتدارس المشاركون في هذا الاجتماع, مشروع الملاحق المرفقة بالميثاق الإفريقي بشأن الأمن البحري و السلامة و التنمية في إفريقيا (ميثاق لومي), إلى جانب مشروع البروتوكول الملحق بمعاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية و المتعلق بحرية التنقل الأشخاص و حقوق الإقامة و حق التأسيس ومشروع خارطة الطريق الخاصة بتنفيذه.

وفي سياق متصل, سيتناول المجتمعون أيضا, مشروع القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي لتنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي الخاصة بحماية و مساعدة الأشخاص النازحين داخليا في إفريقيا.

ق.و