انطلاق أسبوع التراث الجزائري غدا الثلاثاء بالشارقة

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات أسبوع التراث الجزائري في مركز فعاليات التراث الثقافي “البيت الغربي”، بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة، حسب ماتداولته وسائل إعلام إماراتية.

الأسبوع الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، يأتي تحت شعار: “تراث العالم في الشارقة”، ويستمر حتى 19 جانفي الجاري، ويتنوع ليشمل جولة في المعرض في ساحة البيت الغربي، وإطلالة على العمارة الأثرية، والخط العربي الإسلامي، والفن التشكيلي، واللباس التقليدي الجزائري، واللباس التلمساني، والفخار، والنحاس، والجلود والسروح والاكلات التقليدية، بالإضافة إلى برنامج مسرح المركز والوصلات الشعرية، والعروض الفولكلورية وعرض الأزياء، والشعر الشعبي، وعرض مسرحي أمازيغي، وعرض تمثيلي للعرس التلمساني الجزائري، كما يتخلل البرنامج مسابقات يومية وجوائز للكبار والصغار وورش متنوعة سيقدمها الوفد الجزائري، كما يتضمن برنامجاً فكرياً سيتم تنفيذه في معهد الشارقة للتراث، يومي الأربعاء والخميس، ففي يوم الأربعاء محاضرة بعنوان “التراث اللامادي هوية وطنية”، ومحاضرة بعنوان “الرقصات الشعبية الجزائرية من التاء إلى التاء.. رمزية تراثية للحقائق التراثية”، وفي يوم الخميس، محاضرة بعنوان “دور المتاحف في حماية التراث”، في حين سيكون عشاق التراث في دبا الحصن على موعد خاص الأحد المقبل بفعاليات وأنشطة وبرامج تراثية جزائرية.

صبرينة ك