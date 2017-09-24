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أكد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي ،المناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، الهادي خالدي، أمس، التزامه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كل الظروف، وقال إن ما يحدث داخل الحزب لن يؤثر على المناضلين.

وأفاد وزير التكوين المهني الأسبق، الهادي خالدي، في تصريح لموقع ” كل شيء عن الجزائر عربي” أن الحزب لن يتأثر بما يجري داخل الأفلان وكذا لجنة دراسة الطعون، منوها بالخلافات التي تشهدها لجنة الترشيحات- في إشارة إلى انسحاب سعداني الأمين العام السابق من لجنة الترشيحات-، مؤكدا بهذا الشأن:”..إنني خارج اللعبة ولست في قلب الحدث ولا أدري ماذا يجري”.

أما عن رهان الحزب العتيد في اكتساح المحليات والفوز قال خالدي:”..سيكون لدينا رأي حين الكشف عن الأسماء والقوائم”، داعيا لضرورة التشبث بالأخلاق والمروءة في ممارسة السياسة، موضحا:”الأفلان بحاجة إلى كل كفاءاته ليكونوا في قوائم الانتخابات المحلية أو في مناصب أخرى “.

رزاقي جميلة