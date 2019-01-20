اندماجا مع مبادرة الحركة الشعرية العالمية: بيت الشعر الجزائري ينظم قراءات شعرية شهر فيفري المقبل

يرتقب أن ينظم بيت الشعر الجزائري قراءات شعرية تحت شعار”من أجل عالم بلا جدران”، خلال شهر فيفري المقبل، في 19 ولاية بادرت بها مشكورة المكاتب الولائية لبيت الشعر الجزائري، ويمكن أن تلتحق مكاتب ولائية أخرى بالتظاهرة في الأيام القليلة القادمة، حسب ماكشفه الأمين العام لبيت الشعر، الشاعر عاشور فني.

وحسب ذات المتحدث، فقد تمت مراسلة الحركة الشعرية العالمية –الجهة المنظمة- بهذا الخصوص، والتي بادرت بالخطوة ورفعت شعار “من أجل عالم بلا جدران”، حيث دعت حركة الشعر العالمية إلى تنظيم قراءات شعرية خلال شهر فيفري القادم، وقد تم حتى الآن الإعلان عن تنظيم 722 قراءة شعرية عبر 126 بلدا خلال شهر فيفري. المكسيك وحدها تنظم 100 قراءة في 100 موضع مختلف.

وسجل تزايد الهواجس والمخاوف بين أبناء العالم الواحد وتصدع الفضاء الإنساني وتصاعد النزاعات ونشأة الجدران بين الناس بسبب التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وحدة الصراعات السياسية والثقافية وعدم قبول الاختلاف ورفض الآخر وصراع الثقافات والهويات فإننا نعتقد بأن الشعر قادر على فتح أفق للقاء والحوار وتجاوز الحواجز والجدران الفعلية أو المتوهمة ومن أجل تسجيل حضور الشعرية الجزائرية في الفضاء الشعري العالمي.

صبرينة ك