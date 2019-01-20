الأحد , يناير 20 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / اندماجا مع مبادرة الحركة الشعرية العالمية: بيت الشعر الجزائري ينظم قراءات شعرية شهر فيفري المقبل

اندماجا مع مبادرة الحركة الشعرية العالمية: بيت الشعر الجزائري ينظم قراءات شعرية شهر فيفري المقبل

Sabrina Kerkouba 20 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 140 زيارة

 

يرتقب أن ينظم بيت الشعر الجزائري قراءات شعرية تحت شعار”من أجل عالم بلا جدران”، خلال شهر فيفري المقبل، في 19 ولاية بادرت بها مشكورة المكاتب الولائية لبيت الشعر الجزائري، ويمكن أن تلتحق مكاتب ولائية أخرى بالتظاهرة في الأيام القليلة القادمة، حسب ماكشفه الأمين العام لبيت الشعر، الشاعر عاشور فني.

وحسب ذات المتحدث، فقد تمت مراسلة الحركة الشعرية العالمية –الجهة المنظمة- بهذا الخصوص، والتي بادرت بالخطوة ورفعت شعار “من أجل عالم بلا جدران”، حيث دعت حركة الشعر العالمية إلى تنظيم قراءات شعرية خلال شهر فيفري القادم، وقد تم حتى الآن الإعلان عن تنظيم 722 قراءة شعرية عبر 126 بلدا خلال شهر فيفري. المكسيك وحدها تنظم 100 قراءة في 100 موضع مختلف.

 وسجل تزايد الهواجس والمخاوف بين أبناء العالم الواحد وتصدع الفضاء الإنساني وتصاعد النزاعات ونشأة الجدران بين الناس بسبب التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وحدة الصراعات السياسية والثقافية وعدم قبول الاختلاف ورفض الآخر وصراع الثقافات والهويات فإننا نعتقد بأن الشعر قادر على فتح أفق للقاء والحوار وتجاوز الحواجز والجدران الفعلية أو المتوهمة ومن أجل تسجيل حضور الشعرية الجزائرية في الفضاء الشعري العالمي.

 

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

فلة الجزائرية تعود لجمهورها بـ”مسألة كرامة”

  قالت الفنانة فلة الجزائرية إلى أنها قامت بتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان “مسألة كرامة”، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super