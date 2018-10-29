كشف توزيع الإعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2019 حسب كل دائرة وزارية في مشروع قانون المالية 2019 عن ارتفاع محسوس لميزانية تسيير الدفاع الوطني والتي قدرت بـ 123000.000000 مليار دينار، فيما تم خفض حصة وزارة الداخلية ورفع ميزانية كل من التعليم العالي والصحة والتربية.

كشف مشروع قانون المالیة لسنة 2019 ، ميزانية تقدر بـ 4.954.47 ملیار دج لتغطیة نفقات التسییر مقابل( 4.584.46)ملیار دج سنة 2018، موزعة حسب القطاعات الوزارية الـ31 حيث سيطرة وزارة الدفاع الوطني على أكبر حصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2019 بـ 1230 مليار دينار وقد كان يقدر في قانون المالية 2018 بـ 1118.60 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 24.95 في المائة من إجمالي ميزانية التسيير.

أما الوزارة الثانية التي تمثل أهم حصة في ميزانية التسيير فإنها التربية الوطنية و التي حافظت على حصتها بالمقارنة مع 2018 ،إذ تمثل ثاني أهم ميزانية بـ 709,55 مليار دينار مقابل 709.55 مليار دولار في قانون المالية 2018 بما يعادل 5.97 مليار دولار ، و يمثل قطاع التربية الوطنية 14.39 في المائة من إجمالي ميزانية التسيير .

،عرفت ميزانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية انخفاضا ،حيث تم تخصيص برسم ميزانية التسيير 418.4 مقابل 425.57 مليار دينار في قانون مالية 2018 .

أما رابع ميزانية فهي خاصة بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات التي خصص لها 398.97 مليار دولار بينما بلغت 395.323 مليار دولار في قانون المالية 2018 ،فيما قدرت ميزانية التعليم العالي و البحث العلمي بـ

317.33 مليار دولار ،مقابل 313.336 مليار دينار برسم قانون المالية 2018 .

هذا وتضمن التوزيع الكامل للمخصصات و الإعتمادات الأرقام التالية رئاسة الجمهورية 8,22 ( 7,86) مليار دينار و مصالح الوزير الأول 4,49 (4,45)مليار دينار والدفاع الوطني 1.230 (1.118,3) مليار دينار والداخلية و الجماعات المحلية 418.4 (425.57) مليار دينار والشؤون الخارجية (38,06 35,21) مليار دينار والعدالة 75,86 (74,54) مليار دينار والمالية 86,98 (86,82) مليار دينار والطاقة 50,8 (50,8) مليار دينار وصناعة ومناجم 4,72 (4,61) مليار دينار والفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري 235.29 (211.81) مليار دينار والمجاهدين 224,96 (225,17) مليار دينار والشؤون الدينية و الأوقاف 25.28 (25.24) مليار دينار والتجارة 18,38 (19,98) مليار دينار والموارد المائية 14,14(14,01) مليار دينار والبيئة والطاقات المتجددة 2,13 (2,13)مليار دينار والأشغال العمومية والنقل 49,96 (25,98)مليار دينار والسكن و العمران و المدينة 16.28 (16.62)مليار دينار والتربية الوطنية 709,55 (709,55)مليار دينار والتعليم العالي و البحث العلمي 317.33 (313.33)مليار دينار و التكوين و التعليم المهنيين 46.84 (46.84)مليار دينار والعمل والشغل والضمان الاجتماعي 153.7 (154.01) مليار دينار والسياحة والصناعات التقليدية 3,2 (3,15) مليار دينار والثقافة 15,28 (15,27) مليار دينار والتضامن الاجتماعي 67,38 (67,38) مليار دينار والعلاقات مع البرلمان 0,23 (0,23) مليار دينار والصحة و السكان وإصلاح المستشفيات 398.97 (.392.16) مليار دينار والرياضة و الشباب 35,46 (35,23) مليار دينار والاتصال:21 (20,7) مليار دينار والبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال 2.31 (2.34) مليار دينار .

و كشف مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن ارتفاع محسوس لميزانية التسيير حسب القطاعات الوزارية المختلفة ، و عن تراجع الحكومة عن آلية التسقيف التي كانت معتمدة ،فقد قدرت ميزانية التسيير بـ 4928.864 مليار دينار أو ما يعادل 42 مليار دولار ،وللعلم الأرقام بين قوسين تشير إلى أرقام قانون المالية 2018 .

رزاقي.جميلة