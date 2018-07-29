سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 1,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع في النمو في قطاع المحروقات خلال هذه الفترة حيث سجل انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2017.

وذكرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أنّ النمو خارج المحروقات فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول لـ 2017، مدعما بقطاعات الفلاحة والصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العمومية والمياه (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) وكذا قطاع الصناعة.

وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، فقد سجل قطاعي الفلاحة والصيد البحري سجلا نموا بنسبة 4,2 بالمائة بينما بلغ نمو قطاع البناء والاشغال العمومية بنسبة 4,7 بالمائة ( بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2 بالمائة) وأما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4,1 بالمائة.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أوضح ذات المصدر انه من بين الفروغ الصناعية العشر، خمسة منها عرفت نموا ايجابيا ويتعلق الأمر بفروع البناء والأشغال العمومية (+12,1 بالمائة)، والمياه والطاقة (+8,2 بالمائة)، الصناعات الغذائية (+6,1 بالمائة) وكذا الصناعات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة (+ 3 بالمائة)، فيما عرفت صناعة الخشب والورق والفلين نموا بنسبة (+1,8 بالمائة).

وعلى العكس، عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم و المحاجر (-10,2 بالمائة)، صناعات الحديد والصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء (-7,4 يالمائة)، وكذا صناعات مختلفة (-6,9 بالمائة) وأيضا النسيج (-1,1 بالمائة) ووالجلود والأحذية (-1,1 بالمائة).وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل والاتصالات 6,6 بالمائة والتجارة ( 0,5 بالمائة) والخدمات المقدمة للمؤسسات ( 3,8 بالمائة) والخدمات المقدمة للاسر ( 3,3 بالمائة)، في حين أنّ الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم عرفت نموا سلبيا بـ (- 1,3 بالمائة).

وبالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) فإنه عرفت نسبة نمو قدرها 5,3 بالمائة في الأعمال المتعلقة بالعقار، أما في مجال الخدمات المالية (بنوك وتامينات) فقد بلغت نسبة النمو 5.5 بالمائة فيما سجل قطاع الخدمات في الإدارات العمومية نموا سلبيا (- 0,5 بالمائة). و حسب القيم الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7,4 بالمائة خلال الثلاثي الاول لـ2018، بالمقارنة مع الثلاثي الاول لـ2017، وبذلك فان ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الاول ل2018 بلغ 6,1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

عمر ح