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انخفاض أسعار الأضاحي إلى 30 بالمائة بداية من اليوم

فيدرالية الموالين تكشف :
انخفاض أسعار الأضاحي إلى 30 بالمائة بداية من اليوم

islam kaabech 17 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 200 زيارة

تنخفض أسعار الأضاحي رسميا بداية من اليوم إلى حدود الـ30 بالمائة وهذا بسبب دخول الموالين لنقاط البيع الكبرى على غرار العاصمة عنابة ووهران بعد احتكار دام لأكثر من أسبوع لسماسرة الذين تفننوا في فرض منطقهم على أسعار المواشي في ظل غياب شبه تام لمصالح الرقابة. توقع عضو المكتب الوطني لفدرالية الموالين محمد بوكرابيلة، انخفاضا طفيفا في أسعار الأضاحي بداية من يوم اليوم وهذا راجع لدخول الموالين للأسواق الكبرى على غرار العاصمة وعنابة ووهران وهو ما يتسبب حسبه في كسر الأسعار. توقع عضو فدرالية الموالين محمد بوكرابيلة أن تنخفض أسعار الأضاحي وهذا بسبب دخول الموالين لنقاط البيع الكبرى على غرار العاصمة عنابة ووهران بعد احتكار دام لأكثر من أسبوع لسماسرة الذين تفننوا حسبه في فرض منطقهم على أسعار المواشي في ظل غياب شبه تام لمصالح الرقابة. وقال المتحدث في تصريح إعلامي له، أن الموالين سيغرقون في الساعات المقبلة الأسواق بآلاف من رؤوس الأغنام الأمر الذي سيؤدي بأسعار للانخفاض بنسبة 30 بالمائة، وهذا بعدما وصلت الي مستويات قياسية نتيجة طمع وشجع السماسرة، بالمقابل حمل ممثل الموالين وزارة الفلاحة مسؤولية ارتفاع الأسعار وهذا نتيجة غياب الرقابة والتأخر في تحديد نقاط البيع. رزاقي.جميلة

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