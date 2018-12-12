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انتهاء آجال تسجيل الأئمة في قائمة التحويلات ما بين الولايات

تنديدا بالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع البحث العلمي:
انتهاء آجال تسجيل الأئمة في قائمة التحويلات ما بين الولايات

islam kaab 11 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 41 زيارة

أعلنت أمس وزارة الشؤون الدينية على انتهاء آجال تسجيل الأئمة في قائمة التحويل ما بين الولايات، و أوضحت أن الطلبات ستصل إلى الإدارة المركزية في أجل لا يتعدى يوم 12 ديسمبر 2018 الجاري.
و أضافت الوزارة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى على الفايس بوك، انه يعقب ذلك تشكيل لجنة تستجيب لكل الطلبات التي تعتمد على التبادل بين الموظفين، و ستتم دراسة الملفات الأخرى حالة بحالة على حسب توفّر المناصب المالية في الولاية المطلوبة، و أوضحت الوزارة الكيفية التي يتم بها دراسة هذه الحالات، حيث قالت أن الأولوية تعطى في دراسة الملفات للرتب الدنيا -قيم، مؤذن، معلم القرآن، ويعتبر عدد السنوات التي قضاها الموظف خارج منطقته الجغرافية مرجحاً، كما يوافى صاحب الطلب بجواب فور دراسة ملفه، وعند إكمال هذه العملية يتم الرجوع إلى العمل بالمنشور المنظم للحركة التحويلية.
رزيقة.خ

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