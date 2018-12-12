أعلنت أمس وزارة الشؤون الدينية على انتهاء آجال تسجيل الأئمة في قائمة التحويل ما بين الولايات، و أوضحت أن الطلبات ستصل إلى الإدارة المركزية في أجل لا يتعدى يوم 12 ديسمبر 2018 الجاري.

و أضافت الوزارة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى على الفايس بوك، انه يعقب ذلك تشكيل لجنة تستجيب لكل الطلبات التي تعتمد على التبادل بين الموظفين، و ستتم دراسة الملفات الأخرى حالة بحالة على حسب توفّر المناصب المالية في الولاية المطلوبة، و أوضحت الوزارة الكيفية التي يتم بها دراسة هذه الحالات، حيث قالت أن الأولوية تعطى في دراسة الملفات للرتب الدنيا -قيم، مؤذن، معلم القرآن، ويعتبر عدد السنوات التي قضاها الموظف خارج منطقته الجغرافية مرجحاً، كما يوافى صاحب الطلب بجواب فور دراسة ملفه، وعند إكمال هذه العملية يتم الرجوع إلى العمل بالمنشور المنظم للحركة التحويلية.

رزيقة.خ