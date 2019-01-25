انتعاش أسعار النفط بفعل الأزمة الفنزويلية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريبا بعد الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها البلاد..

ولمحت واشنطن يوم الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كاراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والمصاعب الاقتصادية.

وفي حال توقيع عقوبات أمريكية على صناعة النفط الفنزويلية سيكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفنزويلي وحتى على الولايات المتحدة، إذ أن وقف صادرات النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة سيرفع الأسعار ويضغط على المصافي الأمريكية

وعلى صعيد التداولات بلغ خام القياس العالمي مزيج “برنت” 61.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 71 سنتا عن التسوية السابقة.

فيما سجلت عقود الخام “غرب تكساس الوسيط الأمريكي” 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتا