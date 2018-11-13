انتشال3 جثث لـ”حراڤة” من بينهم امرأة بسواحل تيبازة

تمكن قوات حرس الشواطئ ليلة أمس إلى صبيحة اليوم الثلاثاء، من انتشال ثلاثة جثث لأشخاص مجهولة الهويةمن بينهم امرأة بعرض ساحل قوراية غرب تيبازة

وقد عثر ت قوات حرس السواحل على الجثث الضحايا وهي تطفو على البحر ، وذلك خلال مهمة دورية غرب ولاية تيبازة واستغرقت عملية انتشالها ساعتين

ومن جهتها، تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الأشخاص الثلاثة، الذين وجدوا في حالة “تعفن متقدمة”ووضعهم على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شرشال

ليتم عرضهم على الطبيب الشرعي لتحديد هويتهم وأسباب وفاتهم

وترجح التحقيقات القضائية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، بناءً على معاينة العينية الأولية، أن يكون الضحايا من مرشحي الهجرة غير شرعية للضفة الأخرى

رزاقي جميلة