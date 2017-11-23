دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائريين لقول كلمتهم والقيام بواجبهم الإنتخابي يوم 23 نوفمبر و الذهاب بقوة لمراكز الإقتراع وقطع الطريق على المتشائمين و دعاة التيئيس الذين يريدون إعادة البلاد للوراء.

وأشارالحزب إلى أن تصويت الشعب بقوة يوم 23 نوفمبر إنما هو رسالة مواطنة ودرس للمتربصين بالجزائروأمنها و المشككين في قدرة الشعب الجزائري على المحافظة على المكتسبات و الإنجازات المحققة .

وذكرالحزب في بيان له أمس حازت “الجزائر” على نسخة منه :”يستعد الجزائريون للذهاب لصناديق الإقتراع إلى إستحقاق إنتخابي هام في تاريخ بلادهم بغية انتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 نوفمبر” .

وتابع :”إن حزب جبهة التحرير الوطني يناشد كل المواطنين والمواطنات لإستعمال حقهم الإنتخابي وإختيار ممثليهم بالذهاب لصناديق الإقتراع بقوة وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستوروالقانون لإحترام إختيارهم الحروالسيد .”

وأردف في السياق ذاته :”إنكم أيها المواطنين والمواطنات بمشاركتكم القوية في هذه الإنتخابات وإختياركم من ترونه الأصلح لقيادة المجالس المنتخبة المحلية في المرحلة المقبلة تقدمون درسا آخرا المواطنة لمن يتربصون بهذا الوطن العزيز وتردون على كل من يشكك في نضج الشعب الجزائري وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه وإستقراربلاده.”

وتابع “كونوا في الموعد من أجل جزائر آمنة ومستقرة متطورة ومزدهرة قوية بشرعية مؤسساتها موحدة و مصممة على مواصلة الإصلاح والديمقراطية و تجسيد البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة” .

زينب بن عزوز