أُعيد انتخاب الجزائري نور الدين أميرّ في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، لعهدة خامسة تمتد لأربع سنوات ابتداءً من جانفي 2018.

وقد أعيد انتخاب “أمير” بالأغلبية الساحقة بــــ 128 صوتًا خلال الاجتماع الـــــ27 للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي انعقدت، الخميس الماضي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء انتخاب “نور الدين أمير” ليعزز قائمة الجزائريين المنتخبين مؤخرًا لأداء مهام دولية مثل “محمد لعرابة” في لجنة القانون الدولي و “بوعلام بوقطاية” في المحكمة الدولية لقانون البحار.

ويعد “نور الدين أمير” حائزا على دكتوراه في الحقوق، تقلد مناصب دبلوماسية عدة قبل أن ينتخب لأول مرة في 2001 بصفة خبير في لجنة الأمم المتحدة، من أجل القضاء على التمييز العنصري، وتضم هذه اللجنة الأممية 18 خبيرًا “يشهد لهم بالأخلاق العالية والنزاهة”.

وأنشئت اللجنة في 1969 مع دخول الاتفاقية الدولية حول القضاء على كل أشكال العنصرية، حيز التطبيق التي تلزم الموقعين عليها بالقضاء على أي شكل من أشكال التمييز العنصري، وبترقية التفاهم بين كل الأعراق، إضافة إلى إعادة انتخاب أمير انتخبت اللجنة خلال الدور الأول أعضاء الدول الثمانية “اليابان، بلجيكا، المجر، تركيا، كوريا، الجنوبية، البرازيل، موريس وكوت ديفوار”

واستبعد من عملية الاقتراع التي خصصت لتجديد المقاعد الشاغرة للجنة كل من مرشحي المغرب وناميبيا والإكوادور والعراق والكونغو وجيبوتي من الدور الأول، يذكر أن اللجنة تتكون من 18 خبيرًا يشهد لهم بنزاهتهم وأخلاقهم العالية و ينتخبون لمدة 4 سنوات من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما توجد انتخابات تجرى كل عامين لتعويض نصف الأعضاء، وتراعي اللجنة في تشكيلها التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الحضاري المتنوع وكذا أهم الأنظمة القانونية.

رفيقة معريش