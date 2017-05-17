تم يوم امس الاثنين انتخاب الجزائر لرئاسة آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (افريبول) خلال أشغال الجمعية العامة الأولى التي تنعقد بالجزائر العاصمة من 14 إلى 16 ماي حسب ما صرح به مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي.

و أوضح شرقي في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية أن “الجمعية العامة الأولى لأفريبول قد افتتحت بالجزائر العاصمة بانتخاب مكتب المؤتمر و انتخاب الجزائر لرئاسة الآلية لمدة سنتين”.

و أضاف أن مناصب نائب الرئيس الأول و الثاني و الثالث قد آلت على التوالي إلى أوغندا و نيجيريا و جمهورية افريقيا الوسطى في حين عاد منصب المقرر إلى زامبيا.

و بعد أن أشار إلى “حضور قوي” للبلدان الإفريقية و لمنظمات إقليمية و دولية خلال الجمعية العامة لأفريبول أعرب السيد شرقي بصفته ممثلا للاتحاد الإفريقي عن “ارتياحه” للانجازات المحققة من طرف هذه الآلية التي تتوفر حاليا على مقر بالجزائر العاصمة.

كما أبرز شرقي جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تزويد افريبول بالإمكانيات اللازمة و العصرية التي تسمح للشرطة الإفريقية ب “رفع تحديات السلم و الأمن”.

و استرسل يقول “نحن فخورون بهذا الانجاز و أشكر بهذه المناسبة باسم الاتحاد الإفريقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الجزائر شعبا و حكومة على هذا الدعم الدائم و المستمر خدمة لمصلحة إفريقيا”.

من جهته وجه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان “شكره” للجزائر “بلد السلم و الأمن” لاحتضانها أشغال هذه الجمعية العامة.

و بعد أن أشاد بدور الجزائر التي “هي حاضرة في جميع الهيئات الاقليمية و الدولية” أبرز كومان “الخبرة الكبيرة” للشرطة الجزائرية.

كما هنأ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على انتخابه لرئاسة افريبول معتبرا الأمر “اعترافا عادلا بالجهود التي بذلها من أجل السلم و الأمن و حقوق الانسان”.

نسرين.م