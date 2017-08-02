انتحار رجل فتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس أنجلوس

أعلنت الشرطة الأميركية، أن رجلا فتح النار داخل القنصلية الصينية في مدينة لوس أنجلوس قبل أن يقتل نفسه في سيارته.

وقال الضابط مايكل لوبيز من إدارة شرطة لوس أنجلوس، “أطلقت عدة رصاصات في القنصلية”، موضحا أن الحادث انتهي دون وقوع إصابات.

وأضاف، أن الشرطة عثرت على الرجل مقتولا في سيارته جراء إطلاق النار على نفسه.

وقالت القنصلية الصينية في بيان مقتضب إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة وطلبت من الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المبنى والدبلوماسيين الذين يعملون فيه.

وأضافت أن الصين طلبت أيضا من الولايات المتحدة كشف ملابسات الحادث.

ولم تحدد السلطات على الفور هوية المسلح ولم يكن لديها سوى تفاصيل قليلة أخرى عن الواقعة، وأفاد لوبيز بأن الشرطة لا تصدر عادة معلومات بشأن حوادث الانتحار.

يذكر أن السلطات ألقت القبض على مواطن أمريكي من أصل صيني عام 2011 بعدما قالت الشرطة إنه أطلق النار من مسدسه في نفس المبنى، ولم تقع إصابات في ذلك الحادث.