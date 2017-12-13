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امتحانات مهنية جديدة في قطاع التربية

للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية :
امتحانات مهنية جديدة في قطاع التربية

eldjazair 12 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 46 زيارة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية.
وكشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، في منشور على حسابها الرسمي بالفايسبوك عن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للالتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية و تنظيم دورة جديدة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية
وأبرزت بن غبريط بأن الرتب المعنية بامتحانات الترقية تتعلق بكل من رتبة أستاذ تعليم ثانوي و مساعد رئيسي للتربية و مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية بالإضافة الى مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني دون تحديد عدد المناصب.
هذا وحددت الوزيرة رزنامة إجراء المسابقة، بحيث سيكون التسجيل وإيداع الملفات بمراكز خاصة على مستوى مديريات التربية ابتـداء من 14 ديسمبـر2017 الى غاية 04 جانفي 2018، في حين أن إجراء الامتحان سيكون يوم 21 جانفي 2018.
وفاء مرشدي

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