حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 3 ديسمبر لإجراء امتحانات الفصل الأول بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، في الوقت الذي تم تخصيص يوم 28 نوفمبر الجاري لامتحانات تلاميذ الطور الابتدائي.

وشددت الوزارة على الأساتذة، ضرورة الإلتزام بهذه التواريخ وهذا لتفادي إختلالات مشابهة للسنة الماضية، مستثنية من هذه التواريخ التقويمات الشهرية التي تقام على مستوى المؤسسات الابتدائية التي يجريها المعلمون في المدارس الابتدائية في المواد الأساسية، الرياضيات واللغة العربية والفرنسية.

ويأتي قرار الوزارة بهدف التنسيق بين الأطوار التعليمية الثلاثة عبر مختلف المؤسسات التربوية وقصد توحيد إجراء الامتحانات والزمن البيداغوجي وتعميم تكافؤ الفرص لجميع المتمدرسين.

وطالبت الوزارة بالاخذ بعين الاعتبار التدرجات السنوية لكل المواد بأن تكون متوافقة مع الاختبارات المقرر إجراؤها، من دون أن يكون هناك اختلال بين ما تحويه التدرجات السنوية للمواد وزمن التقويم التحصيلي، مؤكدة أن هذا القرار جاء عملا بنظام الوسائل المدرسية التي كانت قد ضُبطت السنة الدراسية بـ38 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع مخصصة للتقويم التحصيلي، فيما ضبطت السنة الدراسية للسنة الخامسة بـ31 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع للتقويم والتحصيل، باعتبار أن الدراسة تتوقف في شهر ماي القادم.

هذا ويبقى موضوع الالتزام بهذه التواريخ مرهونا بمدى تنفيذ نقابات القطاع على غرار “الكناباست “و”الاينباف” لتهديداتها القاضية بتنظيم احتجاجات خلال هذه الفترة و المزمعة أواخر شهر نوفمبر، والتي من المرجح أن تتسبب في تأجيل العديد من المؤسسات لقرار الشروع في الامتحانات.

وفاء مرشدي