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اليمن يبحث سبل السلام بالجزائر

المخلافي يشيد بموقف الجزائر الداعم لبلده وقيادته الشرعية:
اليمن يبحث سبل السلام بالجزائر

eldjazair 15 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 48 زيارة

أشاد نائب رئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، يوم امس السبت بالجزائر العاصمة، بموقف الجزائر “الداعم لبلده و قيادته الشرعية”.
وقال المخلافي في تصريح للصحافة عقب استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، من قبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن “الجزائر بلد مهم عربيا، ونحن نعول دائما على موقفها الداعم لليمن و لقيادته الشرعية من أجل إحلال السلام”.
وأبرز رئيس الديبلوماسية اليمني، أن زيارته للجزائر التي تندرج في إطار “التشاور المستمر” بين البلدين تهدف إلى “بحث الأوضاع السياسية و الإقليمية والقضايا المتعلقة بالوضع العربي و الإرهاب بشكل عام”.
كما تشكل هذه الزيارة فرصة — كما أضاف– “لاطلاع الأشقاء الجزائريين حول ما يدور في اليمن التي تعاني من أثار حرب مدمرة وهي تسعى لتحقيق السلام وتدعم جهود المبعوث الأممي”.
وبعد أن وصف العلاقات الثنائية الجزائرية -اليمنية ب “الأخوية و العريقة”، أعرب المخلافي، عن رغبته في” توطيد” هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيرا إلى “التواجد الكبير” للطلبة اليمنيين بالجزائر بفضل التسهيلات التي تقدمها الجزائر لهم”.
للإشارة، فإن نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليمن يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تمتد إلى غاية 17 جويلية الجاري.
نسرين محفوف

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