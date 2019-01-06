الولايات المتحدة ستضمن حماية الأكراد قبل الانسحاب الكامل

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، اليوم ، إن القوات الأميركية ستبقى في الأجزاء الشمالية الشرقية من سورية، حتى توافق تركيا على التراجع عن شن هجوم ضد الأكراد، مؤكدًا التزام الرئيس دونالد ترامب بحماية الأكراد.

وقال بولتون، في تصريحات صحفية لوكالة “بلومبرج” الأميركية: “هذا ما أكده الرئيس، هؤلاء من حاربوا معنا. لا اعتقد أنه يجب على تركيا القيام بأي عمل عسكري بدون التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ودون موافقتنا أيضًا، لضمان عدم تعريض قواتنا هناك للخطر، وتلبية متطلبات الرئيس بعدم تعريض قوات المعارضة السورية التي حاربت إلى جانبنا للخطر “.