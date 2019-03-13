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الولايات المتحدة تعلق على قرارات الرئيس بوتفليقة والحراك الشعبي السلمي

Razika kherkhache 13 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 101 زيارة

قالت الخارجية الأمريكية في أول تعليق على القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة أنها تؤيد “جهود الجزائر لرسم سبيل جديد للتقدم من خلال الحوار”، مع متابعتها لمظاهرات الجزائريين وتتبع التقارير حول تأجيل الانتخابات.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الدائرة في الجزائر لرسم خط جديد يعكس إرادة الشعب وتطلعه نحو مستقبل زاهر، بحسب موقع الحرة.

وأضاف قوله: نحترم حق الجزائريين في التجمع والتعبير عن رأيهم ونتابع التقارير حول تعليق الانتخابات وندعم حق الجزائريين في الانتخاب بشكل حر.

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