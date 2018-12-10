أفادت تقارير أن الولايات المتحدة الأمريكية، عززت في السنوات الأخيرة من حضورها العسكري في القارة الإفريقية، وخاصة لدى البلدان الحدودية مع الجزائر على الأقل في ثلاث دول حدودية هي ليبيا، النيجر وتونس.

وفقا لموقع مجلة “the Intercept”، فإن هناك 34 تواجدا عسكريا أمريكيا منتشرا عبر القارة الإفريقية مع تركيز كبير خصوصا في الشمال والغرب والقرن الإفريقي، ويضيف المصدر ذاته، أن الأميركيين “موجودون في جميع مناطق الأزمات، وفي الشمال، سيكون للولايات المتحدة مواقع عسكرية في ثلاثة بلدان مجاورة على الأقل للجزائر هي ليبيا والنيجر وتونس”، كما يؤكد الموقع ذاته، أيضا على أنه “لا يوجد موقع عسكري أمريكي في الجزائر أو المغرب”.

وفي مارس الفارط، ذكرت صحيفة “الواشنطن بوست” أن الجنود الأمريكين المنتشرين في دول مثل “تشاد ومصر وكينيا” يحصلون على أجر قدره 225 دولارا في الشهر، (حوالي 181 يورو)، وعلى عكس بقية الدول الإفريقية تظل الجزائر تشدد على رفضها احتضان أي قواعد عسكرية أجنبية مهما كانت، كما ترفض المشاركة في الحروب الخارجية امتثالا للدستور الذي لا يسمح لجيشها الوطني الشعبي القيام بمهام قتالية خارج حدود التراب الوطني.

إسلام.ك