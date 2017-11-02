استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، مساء يوم أمس الاول بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر ،حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، من خلال استعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين ، أين تم التأكيد على جودة العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية و أهمية التبادلات الاقتصادية بينهما.

في نفس السياق، استعرض سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إمكانيات التعاون البيني في قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، عن طريق تبادل الخبرات و فتح باب التكوين للموارد البشرية الناشطة في مجال السياحة و الصناعة التقليدية و كذا العمل على تطوير الاستثمار الفندقي بالجزائر، كما أشاد سعادة السفير بالمقومات السياحية التي تمتلكها الجزائر من معالم ثقافية و أثرية و صناعة تقليدية متميزة و متنوعة و التي تسمح لها باستقطاب السواح الأمريكيين المهتمين بهذا النوع من المنتوج السياحي.

في هذا الصدد، عبر الوزير عن استعداد وزارة السياحة و الصناعة التقليدية للعمل سويا على وضع إطار قانوني للتعاون بين البلدين ، من خلال إعداد مذكرة تفاهم تشمل كل النقاط ذات الاهتمام المشترك في أقرب الآجال، كما اتفق الطرفان على ضرورة رفع وتيرة التعاون بين البلدين من خلال إطلاق نشاطات عملية هدفها تبادل الخبرات في مجال الاستثمار الفندقي و الاستفادة من خبرة السلاسل الفندقية الأمريكية في مجال التسيير السياحي و الفندقي.

رزاقي جميلة