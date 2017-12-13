دعا الديوان الوطني للحج والعمرة كافة الوكالات السياحية المعتمدة من طرفه لتنظيم عملية العمرة بما فيهم الـ27 التي لم تتمكن من إتمام ضماناتها البنكية لدى الجهات السعودية العام الماضي ،إلى الشروع في مراجعة مصالح القنصلية السعودية بالجزائر من أجل إتمام إجراءات تفعيل حساباتها مهما كان عدد المعتمرين المتكفل بهم خلال الموسم الفارط.

ويأتي قرار تفعيل حسابات جميع وكالات الأسفار المعتمدة من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة مهما كان عدد المعتمرين المتكفل بهم خلال الموسم الفارط، بعد سلسلة المشاورات بين مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة و مختلف الشركاء والتي توجها لقاء المدير العام للديوان يوسف عزوزة والسفير السعودي بالجزائر، وأوضح مدير الإعلام بالديوان الوطني للحج والعمرة حيداوي مصطفى في تصريح لـ”الجزائر” ، ان مشكل عدم منح التراخيص لهذه الوكالات والمتمثل عددها في 27 وكالة من قبل الجهات السعودية جاء عقب منح الديوان الوطني للحج والعمرة للوكالات السياحية تراخيص من أجل تنظيم عملية العمرة و فقا لدفتر الشروط المتفق عليه، غير أن العديد من الوكالات صدمت لم بعدم تحصلها على تفعيل حسابها لدى سفارة المملكة العربية السعودية بسبب ان عدد المعتمرين الذين تكفلت بهم العام الماضي لم يفق 500 معتمر، في حين أن المتعامل به هو 1000 معتمر.

وأضاف بأن السفارة آنذاك اشترطت ان يكون عدد المعتمرين الذين تتكفل بهم كل وكالة من ألف فما فوق وهو الشرط الذي أسفر عن منع الوكالات التي لم يبلغ عدد المعتمرين عبرها النصاب، بالإضافة إلى التسبب في تضرر 27 وكالة سياحية، سيما أنها تحصلت على الترخيص من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة و على الترخيص من قبل وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية و الذي باشرت باشرت على إثره مختلف الإجراءات على غرار دفع مبلغ الضمان البنكي و المقدر بـ200 ألف ريال سعودي وكذا جمع الجوازات ووعد المعتمرين، ليفاجؤا بعدم تفعيل حساباتهم الأمر الذي حال دون منحهم تأشيرة السفر،

وكشف حيداوي بأن هذا القرار دفعهم الى التوجه الى الديوان بانشغالهم للتدخل لدى السفارة السعودية على غرار ما حدث في المرة الأولى التي تدخل فيها عندما كانت السفارة تمنع الوكالات التي لم تتكفل بألف معتمر، والذي أدى الى تخفيض هذا العدد الى 500، مشيرا الى أن الديوان لبى طلب الوكالات للتدخل لدى السفارة لتمكينهم من إكمال حساباتهم حيث عقد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة،يوسف عزوزة، اجتماعا مع السفارة السعودية التي تفهمت انشغالات الوكالات وتم حل الإشكال بعد التدخل الثاني للديوان وتم ابتداءا من أمس تفعيل حسابات الوكالات السياحية .

و أفاد بأن عدد الوكالات التي أودعت ملفات تنظيم العمرة لدى الديوان بلغ الى غاية أمس 268 في حين بلغ عدد الوكالات التي درست ملفاتها وتحصلت على الترخيص وتسلمت الضوء الأخضر لمباشرة استكمال إجراءاتها 181 وكالة سياحية والتي تستعد الى تنظيم موسم العمرة الخاص بعطلة الشتاء سيما وأنها الفترة التي يقبل فيها المواطنين على أداء العمرة بعد انتهاء موسم المولد النبوي الشريف.

وزير الشؤون الدينية يقبل”رزنامة الديوان” لتنظيم الحج

وفيما يخص لقاء اللجنة التحضيرية لموسم الحج والتي اشرف عليها وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، كشف حيداوي على أن اللقاء يدخل ضمن لقاءات اللجنة القطاعية للمجلس الوزاري المشترك، والذي كان اجتماعها هذا العام مبكرا عن سابقيه.

وأضاف بأنه خلال العام الماضي تم تشكيل لجنة قطاعية على مستوى مدير مركزي بالوزارة معنية بتنظيم عملية الحج والعمرة، بحيث تلتئم كل موسم لمناقشة كل الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بتنظيم موسم الحج، مشيرا الى ان اجتماعها هذه السنة جاء وقت مبكر جدا على خلاف الموسم الماضي الذي كان في الـ10 من شهر جانفي، حيث تم التطرق الى نقطة وحيدة في جدول الأعمال تمحورت حول عرض رزنامة التحضيرات والترتيبات المقترحة من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة المتعلقة بتنظيم عملية الحج بالإضافة الى التطرق الى عديد النقاط التي كانت تعرقل عملية الحج في مرحلته التنظيمية وهذا ضمانا لتحقيق موسم ناجح.

وكشف على أن الرزنامة كأرضية أولية كانت مقبولة جدا عند كافة الحضور و على رأسهم وزير الشؤون الدينية محمد عيسى باعتبار أنها قدمت كل تفاصيل العملية التحضيرية ابتداء من التسجيلات على مستوى البلديات الى غاية الوصول الى البقاع المقدسة، مشيرا الى أن الرزنامة لا يمكن أن يعلق عليها أحد باعتبار أنها أرضية لانطلاق العملية مع احتمال أن تعدل فيها بعض التواريخ وأن تدخله بعض التدابير التي من شأنها تحسين العملية التنظيمية.

وفاء مرشدي