تتواصل التحضيرات في وفاق سطيف الخاصة بلقاء بعد غد الثلاثاء ضد الأهلي المصري، ضمن إياب الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، حيث تتجند الإدارة برئاسة حمّار من أجل توفير جميع الظروف الملائمة لرفقاء جابو، بغية الوصول إلى الهدف المنشود هو تنشيط النهائي للمرة الثانية في ظرف أربع مواسم. وكما كان مقررا، فتستعد تشكيلة الوفاق للدخول بداية من اليوم في تربص مغلق قصير، تحسبا للقاء الأهلي ويستمر إلى غاية يوم المباراة، وذلك بمدرب الرياضات الأولمبية بمركز “الباز”، وهي الخطوة التي يحاول من خلالها المسؤول الأول عن الطاقم الفني، رشيد الطاوسي، إبعاد أشباله عن الضغط وتوفر لهم الأجواء الملائمة لضمان تحضير نفسي وفني جيد، لاسيما وأن مباراة الأهلي تعتبر لقاء الموسم لما تحمله من أهمية بالغة للجميع في سطيف، والأهم أيضا هو إبقاء التشكيلة في تركيز تام إلى غاية الموعد الحاسم، خاصة بعد أن شهدت حصة الاستئناف حضورا قياسيا من طرف الأنصار الذين طالبوهم بتحقيق التأهل أمام الأهلي، ما انعكس على الجانب المعنوي لزملاء جابو، الذين تدربوا في حضور كل العناصر عدا المدافع أنس ساعد. في ساق متصل، عقد الرئيس حمّار اجتماعا باللاعبين وأعضاء الطاقم الفني، حيث حفزهم على بذل مجهودات أكبر، مع التركيز على موعد الأهلي المصري، مشيرا بأن تسجيل هدف مبكر يوم المباراة، سيسهل كثيرا من مهمة الفريق في توقيع ثلاثية، تمكنه من تجاوز عقبة هذا الفريق. إلى ذلك، ضبطت الإدارة السطايفية بالتنسيق مع السلطات المحلية، كل الإجراءات التنظيمية، حيث سيتم فتح مدرج المنعرج الأيسر، لفائدة أنصار الوفاق، على أن تخصص المنصة الشرفية لأنصار الأهلي المصري، للسماح بدخول أكبر قدر من الأنصار، خاصة أن التذاكر ستباع بداية من التاسعة صباحا، والأبواب ستفتح على الثالثة زوالا. وفي سياق منفصل، كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن رئيس وفاق سطيف حسان حمار، قرر رسميا دعوة رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي، ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار، من أجل حضور لقاء الأهلي بعد غد الثلاثاء، في خطوة من رئيس “عين الفوارة” من أجل إذابة الجليد بينه وبين رئيس “الفاف” عقب العلاقة المتوترة والباردة التي ميزتهما في الأيام الماضية، خاصة بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل والعقوبات التي سلطتها هيئة مدوار على الوفاق، وللحفاظ أيضا على مصالح الفريق لاسيما فيما يخص العلاقة مع زطشي، إذ يستهدف حمّار أحد لاعبي بارادو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يجعله يفتح صفحة جديدة مع زطشي. وفي سياق آخر، فإن حسان حمار يعتزم أيضا دعوة العديد من اللاعبين السابقين الذين صنعوا أمجاد الوفاق، كما يعتزم أيضا دعوة والي الولاية ناصر معسكري، ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب، وكذا وزير الثقافة عزالدين ميهوبي. تبقى الإشارة في الأخير، أن وفد الأهلي المصري، سيصل اليوم الأحد إلى سطيف، حيث يتوقع أن يقيم بفندق “نوفوتيل” بوسط المدينة، بعد أن وصل أول أمس، مبعوث إدارة النادي المصري، من أجل اختيار الفندق ومكان التدريبات، وضبط مختلف الترتيبات الإدارية والفنية.

ع.ب