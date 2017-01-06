الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل

فندت المديرية العامة للوظيفة العمومية إقصاءها خريجي جامعات التكوين المتواصل بحرمانهم من الترقية بعدما راجت أخبار تفيد بإعطائها لتعليمات تلزم بإدماج خريجي التكوين العالي على مستوى القطاعات العمومية والإدارات وتهميش كل الطلبة الحاملين لشهادة من جامعات التكوين المتواصل.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلة بعثت بها إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تؤكد لهم أن الإرسالية التي تم تداولها وتحمل رقم 9842/2016 مؤرخة في 29 ديسمبر 2016 والتي تتعلق بعدم إمكانية إدماج موظفين حاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل في رتبة مساعد متصرف في إطار النصوص القانونية الجديدة لا أساس لها من الصحة، كونها تتضمن مغالطات كبيرة سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل، لذا” اطلب منكم عدم الاقتداء بها والتقيد الصارم بإحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 280 المؤرخ في 02 نوفمبر من سنة 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما المادة 26 مكرر 5″، مشددة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار فقط المراسلات الموجهة إليكم من قبل مصالحنا المركزية حسب الشكل ووفق الطرق والقنوات الرسمية المعتادة”
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أول أمس، خبر إقصاء إدماج خريجي جامعات التكوين المتواصل وحرمانهم من الترقية، بعدما أشارت المديرية العامة للوظيف العمومي إلى أن إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية على مستوى القطاعات العمومية والإدارات سيمس فقط خريجي مؤسسات التكوين العالي، وهو ما فسره كثيرون على انه قراءة قانونية جديدة للوظيف العمومي جاءت عبر مراسلة لتشرح وتفسر للمرسوم الرئاسي 16-244 والذي ينص على الصنف 11: شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA(باكالوريا + 3 سنوات)، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات خيبة أمل كبيرة للحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهذا بعد أن سلط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الضوء على إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حيث كان الانباف قد طرح عدة تساؤلات في الموضوع حول إقصاء شهادات المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل، علما أن الهدف الرئيس من فتح هذه الجامعة ومنح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية.
عمر حمادي
نفى حرمانهم من الترقية :
الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل
فندت المديرية العامة للوظيفة العمومية إقصاءها خريجي جامعات التكوين المتواصل بحرمانهم من الترقية بعدما راجت أخبار تفيد بإعطائها لتعليمات تلزم بإدماج خريجي التكوين العالي على مستوى القطاعات العمومية والإدارات وتهميش كل الطلبة الحاملين لشهادة من جامعات التكوين المتواصل.
سيدي الوزير نرجو منك التدخل نحن عمال خريجي جامعة التكوين المتواصل
هناك من يقول اننا لسنا معنيين بالترقية بينما تنفي هذه الجريدة هذا القرار وان لا اساس له من الصحة
نريد توضيح الاموربصفة نهائية
انا خريج UFC
موظف. ملحق رئيسي للادارة
لا جديد يخص ترقيتنا
سيدي الرئيس ليكن في علمكم ان الدراسة و العمل في وقت واحد يتطلب مجهود و لكم كامل الراي وشكرا.
لا جديد يذكر
كفاكم مهازل لقد سامنا من تفهاتكم….؟؟؟؟؟
الرد موجه لمصالح الوظيف العمومي وكل من ساهم في اصدار المرسوم ليس المتمم و إنما المكمم لمجهودات فئة إختارت التكوين التواصل رغم الصعاب فحصولها على تلك الشهادة لم يكن بالأمر الهين كونها تعمل و تدرس في نفس الوقت، وهي تطمح للمزيد فلمادا هده العراقيل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اين تحفيزات الموظف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يريدون اعطاء القيمة الحقيقية لــ UFC- D.E.U.Aو من المفروض تتدخل الجامعة رسميا على مستوى الوظيف العمومي لانصافها و اعادة الاعتبار لها، عوض الاختباء و التستر وراء جدران الجامعة وترك هذه الشهادة تهان وتذل و تقصى من طرف من لم تطأ قدمه الجامعة أو ربما من ليس له أدنى مستوى أصلا. و السؤال المطروح : كيف نفسر عدم اعتراف من تسمي نفسها بالوظيف العمومي بالشيء اسمه ــــ شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة جـــــــــــــــــــــــــامعية جزائريــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــ بمختلف تخصصاتها و فروعها، متحصل عليها من طرف جامعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من انتم حتى تحكمون على شهادة صادرة من طرف جامعة أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/149 المؤرخ في 26/05/1990 و تضمن تأطيـــــــــر بيداغوجـــــــي و أكاديمي ذو مستوى عال من أساتذة دائمين ومشاركين تجد فيهم العديد من الدكاترة، فإن دل هذا فلا يدل إلا على التقاعس، الحقد الدفين و البغض داكن والسياسة الإقصائية و العنصرية المنتهجة من طرف بعض الجهات وهذا الأمر مسطر و مدبر لهدم المعنويات و الاستثمار في الالام و المآسي و استكمال تنفيذ مهمة تحطيم الجانب النفسي و الروحي و خلق مركب نقص و نشر خيبة الأمل لدى بعض الفئات المستهدفة. يقولون نريد النهوض بالجزائر و السير بها قدما و استغلال كل امكانياتها و طاقاتها البشرية، يتفوهون بما لا يقدرون و يعدون و يخلفون، بصرهم لا يتعدى أنوفهم، و ها هم يقصون ويهمشون ذوي الشهادات الجامعية التي تعد طاقة فاعلة بامكانها إعطاء دفع جديد للتنمية و محاولة ايجاد البدائل و الحلول في الوقت الذي تختنق فيه الجزائر من جراء الأزمة.
إن الأزمة في الجزائر لم تظهر صدفة من العدم و إنما مفتعلة بسبب اللامسوؤلية، اللامبالاة، العنصرية، الجهوية، انعدام الكفاءة و و و ….. و كل القطاعات تسير بنفس الرداءة وسياسة البريكولاج، أبصق ولصق.
اذا ظــــــــهر الســــــبب بـــــــطل العجــــــب .
اريد ان افهم ماذا يقصد ب شهادة معادلة لها اذا لم تكن شهادة جامعة التكوين المتواصل فما هي هذه الشهادة المعادلة ؟ هل هي شهادة المعاهد المعتمدة من طرف الدولة ام ماذا؟ …. . حسبي الله ونعم الوكيل .
امر اخر لقد سالت على مستوى الوظيف العمومي على مستوى ولايتي واكدوا ان التعليمة التي تبين كيفية تطبيق المرسوم 280/16 تقصي فعلا خريجي جامعة التكوين المتواصل
لماذا يتم إقصاء حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل من لإدماج في الرتبة المستحدثة ألا وهي رتبة (( مساعد متصرف)) السؤال موجه للسيد الوزير الأول عبد المالك سلال والرئيس المدير العام لجامعة التكوين المتواصل فلماذا أنتم فاتحين هاته الجامعة وتدرسون فيها إن لم يعترف بها قانونا.
لمذا يتم إقصاء خريجي جامعة التكوين المتواصل من الإدماج في الرتب المستحدثة (( مساعد متصرف)) بالرغم من أن شهادة هذه الأخيرة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السؤال موجه للسيد الوزير الأول المحترم عبد المالك سلال والرئيس المدرير العام لجامعة التكوين المتواصل السيد حود مويسة جمال .
إما أن صاحب المقال غير مطلع على الأمر أو أنه يقوم بملئ الفراغ فقط، (( الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل)) ما هذا العنوان ؟!!! تحقق أولا من مصادر موثوقة ثم أنشر مقالك، أنا أشخصيا تقدمت إلى مصالح المديرية الفرعية للموارد البشرية على مستوى الوزارة التي أشتغل فيها و أكدوا لي صحة الإقصاء، المهم في الاخير أنا لست ضدك و إنما ضد قرار الإقصاء التعسفي تاع لي حاسبين مناصب إتخاذ القرار ملكهم و يقررون ما شاؤوا ويتخذونها منابر الظلم،الجور و المنكر و لكن لا بأس سيلقى كل واحد ما كسبت يداه.
السلام عليكم و رحمة الله
اولا نعيب على الجريدة نقل معلومة خاطئة كان يجب هليها التحري في الموضوع .
تانيا نصحح و.ناكد لجميع كما هومعلوم لقد تم اقصاء و تهميش خريجي جامعة التكوين المتواصل من الترقية و الادماج في اطار تطبيق احكام. المررسوم التن يذي 16/280.
ناك لجميع المعنيين ان هذا الاقصاء متعمد من طرف الجهات المعنية و هو وهو تصرف مجحف و ظالم و مؤلم لطلبة و خريجي جامعة التكوين المتواصل .
تالتا نندد و نحتج ضد هذا القرار الظالم و نظالب الحعات المعنية منها السيد الوزير الاول و ووزير التعليم العالي و مدير جامعة التكوين المتواصل و مدير الوظيف العمومي باستدراك هذا الخطا الجسيم في حق الظلبة و الموظفين الذين تعبو و سهرو و بذلو من جهدهم ووقتهم و تضحيتهم من اجل الحصول علي الشهادة التي تكافا بالتمييز و الخذلان و الاقصاء
نرجو من جميع الجهات المسؤولة اعادة النظر واعطاء التصنيف الجدير بالاحترام و التقدير لانه عار ان تستمر جامعة التكوين المتواصل بهذا المنطق الذي يحطم و يهدم كل القدار ت المعنوية للموظفين و الظلبة
ونرجو من كل شخص يستطيع ان يقدم ماهو مفيد لصالح هذه الفئة ان لا يبخل و اجره علي الله
في تعليمة رقم 17/5 المتعلقة بشرح كيفيات ترقرة الادماج موضفي الاسلاك المشتركة. تستثني شهادة دراسات الجامعية التطبيقية لتكوين المتواصل.
https://dzjob24.blogspot.com/2017/01/20-01-17.html?m=1
بعد بسم الله الرحمان الرحيم انا من بين الموظفين الذين تحصلو على شهادة الدراسات التطبيقية من جامعة التكوي المتواصل وان مديرية الوظيف العمومي قد اطلقة النص التطبيقي للمرسو م الاخير واقصاءنا بطريقة تعسفية وانني كاول خطوة ساقوم بمراسلة المديرية برفقة مجموعة من الموظفين مع مراسلة الوزارة البحث العلمي-طلب تدخل – لدا يرجى من الجميع في جميع الولايات المراسلة فلا يعطى حق بدون مطالبة به فان السكوت هو اولى ذهاب الحقوق
السلام ، بعد هذه الأحداث ارجو من الجميع التجند لافتكاك حقوقنا مثلما فعل اخواننا حاملي DEUA النظامية
تعليقك في إنتظار مراجعه المدير.
بعد بسم الله الرحمان الرحيم انا من بين الموظفين الذين تحصلو على شهادة الدراسات التطبيقية من جامعة التكوي المتواصل وان مديرية الوظيف العمومي قد اطلقة النص التطبيقي للمرسو م الاخير واقصاءنا بطريقة تعسفية وانني كاول خطوة ساقوم بمراسلة المديرية برفقة مجموعة من الموظفين مع مراسلة الوزارة البحث العلمي-طلب تدخل – لدا يرجى من الجميع في جميع الولايات المراسلة فلا يعطى حق بدون مطالبة به فان السكوت هو اولى ذهاب الحقوق
أنا موظفة تحصلت على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل ظنا مني أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 807/2012 المؤرخة في 10 جويلية 2012 التي تتضمن الاعتراف بالشهادة لفرعي قانون الأعمال و قانون اعلاقات الاقتصادية الدولية ستمكنني من الترقية أو التوظيف يوما لكن الاقصاء الذي فوجئنا به صدمنا و ضربنا في الصميم حسبنا الله و نعم الوكيل
أنا موظفة تحصلت على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل ظنا مني أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 807/2012 المؤرخة في 10 جويلية 2012 التي تتضمن الاعتراف بالشهادة لفرعي قانون الأعمال و قانون اعلاقات الاقتصادية الدولية ستمكنني من الترقية أو التوظيف يوما لكن الاقصاء الذي فوجئنا به صدمنا و ضربنا في الصميم حسبنا الله و نعم الوكيل
أنا موظفة تحصلت على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل ظنا مني أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 807/2012 المؤرخة في 10 جويلية 2012 التي تتضمن الاعتراف بالشهادة لفرعي قانون الأعمال و قانون اعلاقات الاقتصادية الدولية ستمكنني من الترقية أو التوظيف يوما لكن الاقصاء الذي فوجئنا به صدمنا و ضربنا في الصميم حسبنا الله و نعم الوكيل
اللهم خيب من خيب مصالح العباد و أفسد البلاد و انتقم من كل جبار عنيد، مناع للخير و اصله عذاب غليظ .
أنا موظف بالمديرية العامة لادارة السجون و متحصل على شهادة ufc أثناء الخدمة أو العمل فهل من ترقية في هذا القطاع المهمش بإستثناء القطاعات الاخرى هل من جواب ……….
لابد من الارسال والسعي الى كسب حقوقنا وعلى الوزارة و جامعة التكوين متواصل و الوظيف العمومي النظر في امرنا
الحمد لله لقوله تعالى و تقدس (( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ))، فمن حرم حقا في الدنيا حرمه الله رحمته يوم لا ينفع لا مال و لا بنون .
من المعروف أنّ الفرد إذا لم يتسنىّ له أن يخترع أو يبدع أو أن يأتي بجديد أ يقوم فقط و بكل بساطة ( بالنسخ – اللّصق ) على الآخر و يتبع الخطواته و ها أنتم قد إستوردتم لنا هذأ النمط من الجامعة من وراء البحار و لم تمنحوها حقها على غِرار مؤسِّسها الأصلي، بإستثناء الدفعات أولى و التي كانت تُمنح شهادة ليسانس و هنا يكمن السؤال الغامض و العجيب دون الولوج أكثر في تفاصيل الموضوع على أنه في البداية لم يكن هناك لا إمتحان خاص للدخول إلى الجامعة و لا شهادة الباكالوريا لمزاولة الدراسة فقد تدحرجوا من الشارع ثمّ تدرجوا بشكلِِ متسارع و يفتحون أفواههم الأن على الدفعات التي تلت فيما بعد و التي تحصلت إما على البكالوريا أو الإمتحان الخاص للدخول إلى الجامعة و المُعادل و المطابق تماما للباكالوريا بمقتضى و بناءا على قوانين الوظيف العمومي، + 3 سنوات تكوين و تأطير بيداغوجي و أكاديمي جامعي عااااااالي من طرف أساتذة جامعيين تجد فيهم العديد من الدكاترة.
ارجو من الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الوظيف العمومي الذي يفرض قوانين من عندهم والا يقوم بايقاف هذة الدراسة التي اصبحت غير معترف بها