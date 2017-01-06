الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل

فندت المديرية العامة للوظيفة العمومية إقصاءها خريجي جامعات التكوين المتواصل بحرمانهم من الترقية بعدما راجت أخبار تفيد بإعطائها لتعليمات تلزم بإدماج خريجي التكوين العالي على مستوى القطاعات العمومية والإدارات وتهميش كل الطلبة الحاملين لشهادة من جامعات التكوين المتواصل.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلة بعثت بها إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تؤكد لهم أن الإرسالية التي تم تداولها وتحمل رقم 9842/2016 مؤرخة في 29 ديسمبر 2016 والتي تتعلق بعدم إمكانية إدماج موظفين حاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل في رتبة مساعد متصرف في إطار النصوص القانونية الجديدة لا أساس لها من الصحة، كونها تتضمن مغالطات كبيرة سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل، لذا” اطلب منكم عدم الاقتداء بها والتقيد الصارم بإحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 280 المؤرخ في 02 نوفمبر من سنة 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما المادة 26 مكرر 5″، مشددة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار فقط المراسلات الموجهة إليكم من قبل مصالحنا المركزية حسب الشكل ووفق الطرق والقنوات الرسمية المعتادة”

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أول أمس، خبر إقصاء إدماج خريجي جامعات التكوين المتواصل وحرمانهم من الترقية، بعدما أشارت المديرية العامة للوظيف العمومي إلى أن إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية على مستوى القطاعات العمومية والإدارات سيمس فقط خريجي مؤسسات التكوين العالي، وهو ما فسره كثيرون على انه قراءة قانونية جديدة للوظيف العمومي جاءت عبر مراسلة لتشرح وتفسر للمرسوم الرئاسي 16-244 والذي ينص على الصنف 11: شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA(باكالوريا + 3 سنوات)، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات خيبة أمل كبيرة للحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهذا بعد أن سلط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الضوء على إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حيث كان الانباف قد طرح عدة تساؤلات في الموضوع حول إقصاء شهادات المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل، علما أن الهدف الرئيس من فتح هذه الجامعة ومنح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية.

عمر حمادي