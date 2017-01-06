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الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل

نفى حرمانهم من الترقية :
الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل

eldjazair 6 يناير 2017 الوطني 26 تعليق 5,265 زيارة

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فندت المديرية العامة للوظيفة العمومية إقصاءها خريجي جامعات التكوين المتواصل بحرمانهم من الترقية بعدما راجت أخبار تفيد بإعطائها لتعليمات تلزم بإدماج خريجي التكوين العالي على مستوى القطاعات العمومية والإدارات وتهميش كل الطلبة الحاملين لشهادة من جامعات التكوين المتواصل.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلة بعثت بها إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تؤكد لهم أن الإرسالية التي تم تداولها وتحمل رقم 9842/2016 مؤرخة في 29 ديسمبر 2016 والتي تتعلق بعدم إمكانية إدماج موظفين حاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل في رتبة مساعد متصرف في إطار النصوص القانونية الجديدة لا أساس لها من الصحة، كونها تتضمن مغالطات كبيرة سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل، لذا” اطلب منكم عدم الاقتداء بها والتقيد الصارم بإحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 280 المؤرخ في 02 نوفمبر من سنة 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما المادة 26 مكرر 5″، مشددة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار فقط المراسلات الموجهة إليكم من قبل مصالحنا المركزية حسب الشكل ووفق الطرق والقنوات الرسمية المعتادة”
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أول أمس، خبر إقصاء إدماج خريجي جامعات التكوين المتواصل وحرمانهم من الترقية، بعدما أشارت المديرية العامة للوظيف العمومي إلى أن إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية على مستوى القطاعات العمومية والإدارات سيمس فقط خريجي مؤسسات التكوين العالي، وهو ما فسره كثيرون على انه قراءة قانونية جديدة للوظيف العمومي جاءت عبر مراسلة لتشرح وتفسر للمرسوم الرئاسي 16-244 والذي ينص على الصنف 11: شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA(باكالوريا + 3 سنوات)، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات خيبة أمل كبيرة للحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهذا بعد أن سلط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الضوء على إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حيث كان الانباف قد طرح عدة تساؤلات في الموضوع حول إقصاء شهادات المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل، علما أن الهدف الرئيس من فتح هذه الجامعة ومنح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية.
عمر حمادي

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26 تعليق

  1. نجاة جامعة قسنطينة
    7 يناير 2017 في 18 h 50 min

    سيدي الوزير نرجو منك التدخل نحن عمال خريجي جامعة التكوين المتواصل
    هناك من يقول اننا لسنا معنيين بالترقية بينما تنفي هذه الجريدة هذا القرار وان لا اساس له من الصحة
    نريد توضيح الاموربصفة نهائية

    رد
  2. موظف تحمل شهادة جامعة التكوين المتواصل
    11 يناير 2017 في 21 h 56 min

    سيدي الرئيس ليكن في علمكم ان الدراسة و العمل في وقت واحد يتطلب مجهود و لكم كامل الراي وشكرا.

    رد
  3. عباس
    22 يناير 2017 في 20 h 44 min

    لا جديد يذكر

    رد
  4. موظفة محقورة
    25 يناير 2017 في 22 h 59 min

    كفاكم مهازل لقد سامنا من تفهاتكم….؟؟؟؟؟

    رد
  5. موظفة محقورة
    25 يناير 2017 في 23 h 12 min

    الرد موجه لمصالح الوظيف العمومي وكل من ساهم في اصدار المرسوم ليس المتمم و إنما المكمم لمجهودات فئة إختارت التكوين التواصل رغم الصعاب فحصولها على تلك الشهادة لم يكن بالأمر الهين كونها تعمل و تدرس في نفس الوقت، وهي تطمح للمزيد فلمادا هده العراقيل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اين تحفيزات الموظف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    رد
  6. موظف - DEUA
    26 يناير 2017 في 15 h 22 min

    لا يريدون اعطاء القيمة الحقيقية لــ UFC- D.E.U.Aو من المفروض تتدخل الجامعة رسميا على مستوى الوظيف العمومي لانصافها و اعادة الاعتبار لها، عوض الاختباء و التستر وراء جدران الجامعة وترك هذه الشهادة تهان وتذل و تقصى من طرف من لم تطأ قدمه الجامعة أو ربما من ليس له أدنى مستوى أصلا. و السؤال المطروح : كيف نفسر عدم اعتراف من تسمي نفسها بالوظيف العمومي بالشيء اسمه ــــ شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة جـــــــــــــــــــــــــامعية جزائريــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــ بمختلف تخصصاتها و فروعها، متحصل عليها من طرف جامعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من انتم حتى تحكمون على شهادة صادرة من طرف جامعة أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/149 المؤرخ في 26/05/1990 و تضمن تأطيـــــــــر بيداغوجـــــــي و أكاديمي ذو مستوى عال من أساتذة دائمين ومشاركين تجد فيهم العديد من الدكاترة، فإن دل هذا فلا يدل إلا على التقاعس، الحقد الدفين و البغض داكن والسياسة الإقصائية و العنصرية المنتهجة من طرف بعض الجهات وهذا الأمر مسطر و مدبر لهدم المعنويات و الاستثمار في الالام و المآسي و استكمال تنفيذ مهمة تحطيم الجانب النفسي و الروحي و خلق مركب نقص و نشر خيبة الأمل لدى بعض الفئات المستهدفة. يقولون نريد النهوض بالجزائر و السير بها قدما و استغلال كل امكانياتها و طاقاتها البشرية، يتفوهون بما لا يقدرون و يعدون و يخلفون، بصرهم لا يتعدى أنوفهم، و ها هم يقصون ويهمشون ذوي الشهادات الجامعية التي تعد طاقة فاعلة بامكانها إعطاء دفع جديد للتنمية و محاولة ايجاد البدائل و الحلول في الوقت الذي تختنق فيه الجزائر من جراء الأزمة.
    إن الأزمة في الجزائر لم تظهر صدفة من العدم و إنما مفتعلة بسبب اللامسوؤلية، اللامبالاة، العنصرية، الجهوية، انعدام الكفاءة و و و ….. و كل القطاعات تسير بنفس الرداءة وسياسة البريكولاج، أبصق ولصق.
    اذا ظــــــــهر الســــــبب بـــــــطل العجــــــب .

    رد
  7. Nour imane
    27 يناير 2017 في 20 h 24 min

    اريد ان افهم ماذا يقصد ب شهادة معادلة لها اذا لم تكن شهادة جامعة التكوين المتواصل فما هي هذه الشهادة المعادلة ؟ هل هي شهادة المعاهد المعتمدة من طرف الدولة ام ماذا؟ …. . حسبي الله ونعم الوكيل .

    رد
  8. Nour imane
    27 يناير 2017 في 20 h 28 min

    امر اخر لقد سالت على مستوى الوظيف العمومي على مستوى ولايتي واكدوا ان التعليمة التي تبين كيفية تطبيق المرسوم 280/16 تقصي فعلا خريجي جامعة التكوين المتواصل

    رد
  9. محمد دلة
    29 يناير 2017 في 23 h 02 min

    لماذا يتم إقصاء حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل من لإدماج في الرتبة المستحدثة ألا وهي رتبة (( مساعد متصرف)) السؤال موجه للسيد الوزير الأول عبد المالك سلال والرئيس المدير العام لجامعة التكوين المتواصل فلماذا أنتم فاتحين هاته الجامعة وتدرسون فيها إن لم يعترف بها قانونا.

    رد
  10. محمد دلة
    29 يناير 2017 في 23 h 07 min

    لمذا يتم إقصاء خريجي جامعة التكوين المتواصل من الإدماج في الرتب المستحدثة (( مساعد متصرف)) بالرغم من أن شهادة هذه الأخيرة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السؤال موجه للسيد الوزير الأول المحترم عبد المالك سلال والرئيس المدرير العام لجامعة التكوين المتواصل السيد حود مويسة جمال .

    رد
  11. موظف UFC-DEUA
    1 فبراير 2017 في 12 h 08 min

    إما أن صاحب المقال غير مطلع على الأمر أو أنه يقوم بملئ الفراغ فقط، (( الوظيف العمومي يتراجع عن إقصاء خريجي التكوين المتواصل)) ما هذا العنوان ؟!!! تحقق أولا من مصادر موثوقة ثم أنشر مقالك، أنا أشخصيا تقدمت إلى مصالح المديرية الفرعية للموارد البشرية على مستوى الوزارة التي أشتغل فيها و أكدوا لي صحة الإقصاء، المهم في الاخير أنا لست ضدك و إنما ضد قرار الإقصاء التعسفي تاع لي حاسبين مناصب إتخاذ القرار ملكهم و يقررون ما شاؤوا ويتخذونها منابر الظلم،الجور و المنكر و لكن لا بأس سيلقى كل واحد ما كسبت يداه.

    رد
  12. موظف مظلوم
    7 فبراير 2017 في 11 h 01 min

    السلام عليكم و رحمة الله
    اولا نعيب على الجريدة نقل معلومة خاطئة كان يجب هليها التحري في الموضوع .
    تانيا نصحح و.ناكد لجميع كما هومعلوم لقد تم اقصاء و تهميش خريجي جامعة التكوين المتواصل من الترقية و الادماج في اطار تطبيق احكام. المررسوم التن يذي 16/280.
    ناك لجميع المعنيين ان هذا الاقصاء متعمد من طرف الجهات المعنية و هو وهو تصرف مجحف و ظالم و مؤلم لطلبة و خريجي جامعة التكوين المتواصل .
    تالتا نندد و نحتج ضد هذا القرار الظالم و نظالب الحعات المعنية منها السيد الوزير الاول و ووزير التعليم العالي و مدير جامعة التكوين المتواصل و مدير الوظيف العمومي باستدراك هذا الخطا الجسيم في حق الظلبة و الموظفين الذين تعبو و سهرو و بذلو من جهدهم ووقتهم و تضحيتهم من اجل الحصول علي الشهادة التي تكافا بالتمييز و الخذلان و الاقصاء
    نرجو من جميع الجهات المسؤولة اعادة النظر واعطاء التصنيف الجدير بالاحترام و التقدير لانه عار ان تستمر جامعة التكوين المتواصل بهذا المنطق الذي يحطم و يهدم كل القدار ت المعنوية للموظفين و الظلبة
    ونرجو من كل شخص يستطيع ان يقدم ماهو مفيد لصالح هذه الفئة ان لا يبخل و اجره علي الله

    رد
  13. Mido
    7 فبراير 2017 في 22 h 35 min

    في تعليمة رقم 17/5 المتعلقة بشرح كيفيات ترقرة الادماج موضفي الاسلاك المشتركة. تستثني شهادة دراسات الجامعية التطبيقية لتكوين المتواصل.
    https://dzjob24.blogspot.com/2017/01/20-01-17.html?m=1

    رد
  14. عبد الحكيم
    8 فبراير 2017 في 19 h 11 min

    بعد بسم الله الرحمان الرحيم انا من بين الموظفين الذين تحصلو على شهادة الدراسات التطبيقية من جامعة التكوي المتواصل وان مديرية الوظيف العمومي قد اطلقة النص التطبيقي للمرسو م الاخير واقصاءنا بطريقة تعسفية وانني كاول خطوة ساقوم بمراسلة المديرية برفقة مجموعة من الموظفين مع مراسلة الوزارة البحث العلمي-طلب تدخل – لدا يرجى من الجميع في جميع الولايات المراسلة فلا يعطى حق بدون مطالبة به فان السكوت هو اولى ذهاب الحقوق

    رد
    • أميرة
      14 فبراير 2017 في 21 h 40 min

      السلام ، بعد هذه الأحداث ارجو من الجميع التجند لافتكاك حقوقنا مثلما فعل اخواننا حاملي DEUA النظامية

      رد
  15. عبد الحكيم
    9 فبراير 2017 في 18 h 21 min

    تعليقك في إنتظار مراجعه المدير.
    بعد بسم الله الرحمان الرحيم انا من بين الموظفين الذين تحصلو على شهادة الدراسات التطبيقية من جامعة التكوي المتواصل وان مديرية الوظيف العمومي قد اطلقة النص التطبيقي للمرسو م الاخير واقصاءنا بطريقة تعسفية وانني كاول خطوة ساقوم بمراسلة المديرية برفقة مجموعة من الموظفين مع مراسلة الوزارة البحث العلمي-طلب تدخل – لدا يرجى من الجميع في جميع الولايات المراسلة فلا يعطى حق بدون مطالبة به فان السكوت هو اولى ذهاب الحقوق

    رد
  16. أميرة
    10 فبراير 2017 في 22 h 31 min

    أنا موظفة تحصلت على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل ظنا مني أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 807/2012 المؤرخة في 10 جويلية 2012 التي تتضمن الاعتراف بالشهادة لفرعي قانون الأعمال و قانون اعلاقات الاقتصادية الدولية ستمكنني من الترقية أو التوظيف يوما لكن الاقصاء الذي فوجئنا به صدمنا و ضربنا في الصميم حسبنا الله و نعم الوكيل

    رد
  17. أميرة
    10 فبراير 2017 في 22 h 31 min

    أنا موظفة تحصلت على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل ظنا مني أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 807/2012 المؤرخة في 10 جويلية 2012 التي تتضمن الاعتراف بالشهادة لفرعي قانون الأعمال و قانون اعلاقات الاقتصادية الدولية ستمكنني من الترقية أو التوظيف يوما لكن الاقصاء الذي فوجئنا به صدمنا و ضربنا في الصميم حسبنا الله و نعم الوكيل

    رد
  18. أميرة
    10 فبراير 2017 في 22 h 32 min

    أنا موظفة تحصلت على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعة التكوين المتواصل ظنا مني أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 807/2012 المؤرخة في 10 جويلية 2012 التي تتضمن الاعتراف بالشهادة لفرعي قانون الأعمال و قانون اعلاقات الاقتصادية الدولية ستمكنني من الترقية أو التوظيف يوما لكن الاقصاء الذي فوجئنا به صدمنا و ضربنا في الصميم حسبنا الله و نعم الوكيل

    رد
  19. موظف UFC-DEUA
    14 فبراير 2017 في 12 h 18 min

    اللهم خيب من خيب مصالح العباد و أفسد البلاد و انتقم من كل جبار عنيد، مناع للخير و اصله عذاب غليظ .

    رد
  20. FENNI
    14 فبراير 2017 في 14 h 43 min

    أنا موظف بالمديرية العامة لادارة السجون و متحصل على شهادة ufc أثناء الخدمة أو العمل فهل من ترقية في هذا القطاع المهمش بإستثناء القطاعات الاخرى هل من جواب ……….

    رد
  21. ام اياد
    14 فبراير 2017 في 21 h 20 min

    لابد من الارسال والسعي الى كسب حقوقنا وعلى الوزارة و جامعة التكوين متواصل و الوظيف العمومي النظر في امرنا

    رد
  22. موظف UFC-DEUA
    19 فبراير 2017 في 11 h 10 min

    الحمد لله لقوله تعالى و تقدس (( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ))، فمن حرم حقا في الدنيا حرمه الله رحمته يوم لا ينفع لا مال و لا بنون .

    رد
  23. موظف UFC - DEUA
    22 فبراير 2017 في 11 h 58 min

    من المعروف أنّ الفرد إذا لم يتسنىّ له أن يخترع أو يبدع أو أن يأتي بجديد أ يقوم فقط و بكل بساطة ( بالنسخ – اللّصق ) على الآخر و يتبع الخطواته و ها أنتم قد إستوردتم لنا هذأ النمط من الجامعة من وراء البحار و لم تمنحوها حقها على غِرار مؤسِّسها الأصلي، بإستثناء الدفعات أولى و التي كانت تُمنح شهادة ليسانس و هنا يكمن السؤال الغامض و العجيب دون الولوج أكثر في تفاصيل الموضوع على أنه في البداية لم يكن هناك لا إمتحان خاص للدخول إلى الجامعة و لا شهادة الباكالوريا لمزاولة الدراسة فقد تدحرجوا من الشارع ثمّ تدرجوا بشكلِِ متسارع و يفتحون أفواههم الأن على الدفعات التي تلت فيما بعد و التي تحصلت إما على البكالوريا أو الإمتحان الخاص للدخول إلى الجامعة و المُعادل و المطابق تماما للباكالوريا بمقتضى و بناءا على قوانين الوظيف العمومي، + 3 سنوات تكوين و تأطير بيداغوجي و أكاديمي جامعي عااااااالي من طرف أساتذة جامعيين تجد فيهم العديد من الدكاترة.

    رد
  24. موضف
    23 فبراير 2017 في 8 h 50 min

    ارجو من الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الوظيف العمومي الذي يفرض قوانين من عندهم والا يقوم بايقاف هذة الدراسة التي اصبحت غير معترف بها

    رد

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