أنهى الوزير الأول لجمهورية كوريا، لي ناك-يون، أمس، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام، ترأس خلالها مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري-الكوري.

وكان في توديع لي ناك-يون بالمطار الدولي هواري بومدين، أويحيى وأعضاء من الحكومة.

وخلال هذه الزيارة تحادث الوزير الأول الكوري مع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وكذا نظيره أويحيى.

وتوجت زيارة لي ناك-يون للجزائر بالتوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين تخص قطاعات البيئة والجمارك والاستثمار ومجال الاعتماد والمطابقة فضلا عن التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

وكان الوزير الأول الكوري قد قام بجولة سياحية إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة وحديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة أعرب من خلالها بإعجابه بالثروة والقيمة اللتين يزخر بهما هذان الموقعان المتميزان للتراث الثقافي و النباتي ذا البعد العالمي.

و بدأ لي ناك-يون الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي و أعضاء من الوفد المرافق له زيارته إلى الجزائر بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بحي محمد بلوزداد.

وطيلة اكتشافه للقطع الثمينة التي يزخر بها هذا المتحف، تلقى المسؤول الكوري من مسؤولة المتحف دليلة أورفالي شروحات بناءة حول هذه القطع الخاصة.

وعليه فقد تكونت لديه فكرة حول مختلف جوانب تاريخ الجزائر العاصمة من خلال هذا المتحف قبل أن يتجول عبر القاعات العديدة المخصصة لمختلف القطع الفنية من حقب و أصول متنوعة. بعدها توجه الوزير الأول الكوري نحو مكتبة الفن المختص لهذا المتحف للاطلاع على الأعمال التي عرضتها باية أحد الوجوه النسوية الأكثر صيتا في مجال الرسم الجزائري.

ومن شرفة متحف الفنون الجميلة تم دعوة الوزير الأول الكوري ووفد بلده إلى التمتع بالإطلالة الرائعة على حديقة التجارب الحامة التي تعد المحطة الثانية لجولته إلى العاصمة حيث تم تقديم معلومات حول مختلف خصوصيات هذا الموقع لضيوف الجزائر. وعليه فقد اكتشف هؤلاء الحديقتين الفرنسية والانجليزية اللتين تشكلان احدى أجنحته الرئيسية والممرات العديدة المزينة بالأزهار المتنوعة أغلبيتها نادرة.