مثّل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الحكومة الجزائرية في الاستقبال الذي قامت به سفارة المملكة المغربية بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، وبذلك ترسل الحكومة الجزائرية رسالة مهمة لنظيرتها المغربية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أقام سفير المغرب في الجزائر لحسن عبد الخالق، مساء الاثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، وهو التاريخ الذي يمثل جلوس العاهل المغربي على كرسي الحكم في البلاد.

ومثل الحكومة الجزائرية في هذا الحفل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الأوقاف والشؤون الدينية السيد محمد عيسى، وكتب الوزير نور الدين بدوي في حسابه على “تويتر” قائلا “تشرفت أمسية البارحة بتمثيل الحكومة الجزائرية بمناسبة الاحتفال بعيد العرش بسفارة المملكة المغربية، رفقة زميلي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أطيب التماني لأشقائنا المغاربة”.

ونقل موقع “يا بلادي ” المغربي بهذه المناسبة، أن الوزيرين بدوي وعيسى “طالبا باسم رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية، من سفير المغرب، رفع التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس والتمنيات له بطول العمر ودوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار”. وتميز هذا الحفل أيضا بحضور مسؤولين من مختلف القطاعات، من بينهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى غلام الله بوعبد الله، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي وكذلك والي العاصمة عبد القادر زوخ.

إسلام.ك