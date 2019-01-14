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الوزارة تعد مرجعيات لتكوين جميع فئات موظفي القطاع

بن غبريت: :
الوزارة تعد مرجعيات لتكوين جميع فئات موظفي القطاع

islam kaab 14 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 44 زيارة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بغليزان أن دائرتها الوزارية تعمل حاليا على إعداد مرجعيات للتكوين بالنسبة لجميع فئات موظفي القطاع.
و أبرزت الوزيرة في كلمة لها خلال لقاءها مع موظفي قطاع التربية بمقر ولاية غليزان أن قطاعها يعتمد كثيرا على التكوين قائلة: “نحن نعمل على إعداد مرجعيات لجميع موظفي القطاع بما في ذلك المدراء و المفتشين”.
وصرحت السيدة بن غبريت “نحن نعلم أن مهمة المدراء و المفتشين معقدة و صعبة في ظل التحولات التي يشهدها نظامنا التربوي لذلك فنحن نعتمد كثيرا على التكوين بما في ذلك فئة المدراء و المفتشين لتتم مرافقتهم قصد تحسين أدائهم و مردودهم في سياق يتميز بسرعة و باستمرار”.
وفي ذات السياق ذكرت الوزيرة بأن “تلاميذ اليوم يختلفون عن تلاميذ الأمس و أن متطلبات مختلف المهن في القطاع تغيرت لذلك من الضروري التكيف مع المستجدات لتحسين الأداء بإستمرار من أجل بناء مدرسة نوعية تستجيب لتطلعات المجتمع” .

وأضافت السيدة بن غبريت مخاطبة موظفي قطاعها: “أنتم تعلمون أين توجد مواطن الضعف و أين يجب أن نتدخل لمعالجة الأمر بالنسبة لكل مادة و لكل طور” .
كما دعت ذات المسؤولة جميع موظفي القطاع إلى “بذل المزيد من الجهد للتصدي للمخاطر التي تواجه القطاع عشية مواعيد سياسية هامة و مرحلة حاسمة من السنة الدراسية”.
وتقوم وزيرة التربية الوطنية بزيارة عمل و تفقد لواقع قطاعها بالولاية تدوم يومين إستهلتها مساء يوم الأحد بلقاء مع موظفي قطاعها.
وستقوم السيدة بن غبريت يوم الإثنين بزيارة و تدشين عدة مؤسسات تربوية بمناطق مختلفة بالولاية إلى جانب إعطاء إشارة إنطلاق الطبعة الثانية لمشروع أقلام بلادي” و حضور عدة أنشطة ثقافية مختلفة. “

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