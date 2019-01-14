أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بغليزان أن دائرتها الوزارية تعمل حاليا على إعداد مرجعيات للتكوين بالنسبة لجميع فئات موظفي القطاع.

و أبرزت الوزيرة في كلمة لها خلال لقاءها مع موظفي قطاع التربية بمقر ولاية غليزان أن قطاعها يعتمد كثيرا على التكوين قائلة: “نحن نعمل على إعداد مرجعيات لجميع موظفي القطاع بما في ذلك المدراء و المفتشين”.

وصرحت السيدة بن غبريت “نحن نعلم أن مهمة المدراء و المفتشين معقدة و صعبة في ظل التحولات التي يشهدها نظامنا التربوي لذلك فنحن نعتمد كثيرا على التكوين بما في ذلك فئة المدراء و المفتشين لتتم مرافقتهم قصد تحسين أدائهم و مردودهم في سياق يتميز بسرعة و باستمرار”.

وفي ذات السياق ذكرت الوزيرة بأن “تلاميذ اليوم يختلفون عن تلاميذ الأمس و أن متطلبات مختلف المهن في القطاع تغيرت لذلك من الضروري التكيف مع المستجدات لتحسين الأداء بإستمرار من أجل بناء مدرسة نوعية تستجيب لتطلعات المجتمع” .

وأضافت السيدة بن غبريت مخاطبة موظفي قطاعها: “أنتم تعلمون أين توجد مواطن الضعف و أين يجب أن نتدخل لمعالجة الأمر بالنسبة لكل مادة و لكل طور” .

كما دعت ذات المسؤولة جميع موظفي القطاع إلى “بذل المزيد من الجهد للتصدي للمخاطر التي تواجه القطاع عشية مواعيد سياسية هامة و مرحلة حاسمة من السنة الدراسية”.

وتقوم وزيرة التربية الوطنية بزيارة عمل و تفقد لواقع قطاعها بالولاية تدوم يومين إستهلتها مساء يوم الأحد بلقاء مع موظفي قطاعها.

وستقوم السيدة بن غبريت يوم الإثنين بزيارة و تدشين عدة مؤسسات تربوية بمناطق مختلفة بالولاية إلى جانب إعطاء إشارة إنطلاق الطبعة الثانية لمشروع أقلام بلادي” و حضور عدة أنشطة ثقافية مختلفة. “